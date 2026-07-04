ППО в одному з регіонів України суттєво посилять - що відомо

Президент обговорив із командуванням Військово-Морських сил нарощування протиповітряної оборони, захист моря та посилення морської піхоти на Одещині.

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ППО в одному з регіонів України суттєво посилять - про що повідомив Зеленський / Колаж: Главред, фото: US Army, УНІАН

Коротко:

Зеленський провів нараду з ВМС на Одещині

Регіон отримає більше гелікоптерів для ППО

Військові показали ракети "Нептун" і "Гарпун"

Президент Володимир Зеленський розпочав поїздку до Одещини, де провів координаційну нараду з Командуванням Військово-Морських сил щодо безпеки Південного регіону. У центрі уваги - протидія повітряним ударам, готовність флоту відповідати на загрози в морі та власні глибокі удари по території Росії. Про це повідомив Зеленський у дописі в Telegram.

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На нараді також розглянули стан систем звʼязку, протимінний захист узбережжя й забезпечення підрозділів морської піхоти. За словами президента, окремим питанням стало посилення прикриття неба над регіоном.

"Обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам", - зазначив Зеленський.

Учасники наради приділили увагу технічному оснащенню ВМС. Військові презентували президенту наявні ударні спроможності флоту - від ракетної зброї до безекіпажних систем.

"Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди", - розповів Зеленський.

За підсумками зустрічі сторони визначили перелік потреб для нарощування бойових можливостей флоту. Президент подякував військовим, які забезпечують безпеку регіону.

"Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону", - сказав Зеленський.

Росія готує новий удар по Україні - коментар експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія зберігає достатній ресурс для нового масованого комбінованого удару по Україні

За його оцінкою, якщо під час одного з ударів було застосовано близько 500 безпілотників типу "Шахед", то противник, ймовірно, має у резерві щонайменше таку ж кількість.

Жданов також зазначив, що наразі немає ознак суттєвого виснаження російських запасів ракет. Крім того, за його словами, під час останньої атаки Росія використала лише трохи більше половини готових до бойового застосування стратегічних бомбардувальників, що свідчить про наявність технічної можливості для повторення подібних ударів.

Чи зроблять вони це - може сказати лише наша розвідка", - каже Олег Жданов.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков пригрозив Україні подальшим посиленням ударів по українських містах. Він заявив, що Росія продовжить посилювати тиск для досягнення поставлених цілей. У ніч на 2 липня під час масованого удару по Києву сили ППО збили 48 ракет і 476 безпілотників.

Кая Каллас заявила про намір ЄС ввести додаткові обмеження у відповідь на атаки по цивільних об'єктах і посилити військову підтримку України. Вона наголосила на необхідності ініціювати нові санкції проти тих, хто забезпечує роботу військової машини агресора.

Речвник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов представив позицію Генштабу щодо інформаційних провокацій з боку РФ і спростував причетність українських військ до удару по цивільному транспорту. Представник відомства назвав ці повідомлення інформаційною провокацією РФ, спрямованою на відволікання уваги від ударів по Києву. У заяві вказано, що повідомлення про нібито удар українського безпілотника по автобусу в Брянській області є сфабрикованими.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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