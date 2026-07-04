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У РФ заговорили про нове "припинення вогню": деталі провокаційної заяви

Олексій Тесля
4 липня 2026, 22:31
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Росія цинічно пропонує "припинити обстріли" у Костянтинівці.
ЗСУ, Костянтинівка
З’явилися подробиці боїв за Костянтинівку / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне:

  • Росія запропонувала Україні організувати передачу тіл загиблих
  • Окупанти хочуть припинити обстріли Костянтинівки

Країна-агресор РФ цинічно запропонувала Україні організувати передачу тіл загиблих військовослужбовців у Костянтинівці Донецької області та припинити вогонь.

"Росія готова провести гуманітарну акцію з передачі тіл загиблих українських військовослужбовців у Константинівці", - цитують заяву МО РФ російські пропагандисти.

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Зазначається, що з 12:00 до 18:00 за московським часом 6 липня "українській стороні пропонується припинити обстріл міста".

"Україна має поінформувати командування Росії про рішення щодо передачі тіл до 12:00 за московським часом 5 липня", - заявили російські окупанти.

У ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Костянтинівки

Російські війська продовжують широко використовувати безпілотники вздовж усієї лінії фронту. Про це повідомив начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Антон Дзюбенко.

За його словами, одним із найбільш напружених ділянок залишається Костянтинівський напрямок, де противник особливо активно застосовує БПЛА. Військовий зазначив, що під час боїв за Костянтинівку російська армія масово використовує дрони, роблячи ставку на їх широке застосування під час ведення бойових дій.

Ситуація навколо Костянтинівки: новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії в напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що твердження російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки в Донецькій області не відповідає дійсності. "Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зустрітися зі мною й знайти дипломатичні рішення, щоб нарешті закінчити війну", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проникнення росіян на східні околиці Костянтинівки відбулося в жовтні 2025 року. Відтоді окупанти не досягли жодних тактично значущих результатів, незважаючи на регулярні заяви російських чиновників про "успіхи".

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Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області. Воно розташоване в північній частині області на річці Кривий Торець і знаходиться всього за 55 км від Донецька. Місто було в російській окупації в період із 28 квітня до 5 липня 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку, застосовуючи різний вид зброї. Про це повідомляє Вікіпедія.

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