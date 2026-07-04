Навіть після перемир’я: військовий назвав терміни нового вторгнення РФ

Військовий каже, що українцям слід готуватися до нової фази війни.

https://glavred.net/war/dazhe-posle-peremiriya-voennyy-nazval-sroki-novogo-vtorzheniya-rf-10778084.html Посилання скопійоване

Чи означатиме перемир'я завершення війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

Пауза у війні не означатиме її завершення

Перемир'я може стати підготовкою РФ до нової атаки

Україна має бути готовою до нового етапу війни

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко в інтерв’ю Главреду заявив, що багато українців почали думати що пауза означає завершення війни, але це не так.

На його думку, припинення бойових дій буде, ймовірно, лише відтермінуванням нової російської військової кампанії проти України.

відео дня

Він також нагадав, що українці вже жили в стані замороженого конфлікту та припинення вогню.

"Сто відсотків: пауза – це не кінець війни. Ми з 2014 року жили в стані замороженого конфлікту та припинення вогню. Потім настав 2022 рік і почалося повномасштабне вторгнення, що призвело до появи лінії фронту довжиною понад тисячу кілометрів", - наголосив Дзюбенко.

За його словами, навіть якщо на політичному рівні буде узгоджено перемир’я, українцям того ж дня всією державою доведеться готуватися до нової фази війни.

"Не знаю, в які терміни - через тиждень, місяць, рік чи кілька, але росіяни знову почнуть війну і намагатимуться окупувати наші території", - підсумував начальник штабу батальйону безпілотних систем.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Путін розглядає три сценарії розвитку війни

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що російський диктатор Володимир Путін наразі вагається між закінченням війни, оголошенням нової мобілізації або спробою втягнути НАТО у пряме протистояння через повітряні удари.

За його словами, усередині Росії частина еліт виступає за припинення вогню та початок переговорного процесу, але вони мають значно менше впливу, ніж прибічники продовження бойових дій та затягування часу.

"Російським елітам, не виключено, доведеться вирішувати питання Путіна, щоб завершити це військове божевілля, яке поки не хоче припинити проголошений російський лідер", - переконаний він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія може вдатися до нового етапу поповнення своїх військ, однак, найімовірніше, не повторюватиме сценарій масштабної мобілізації. Кремль намагатиметься знайти баланс між потребами фронту та ризиком зростання невдоволення всередині країни.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус говорив, що війна в Україні, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, тому союзникам Києва важливо максимально ефективно використати цей період для посилення підтримки країни.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров повідомляв, що Україна отримала "вікно можливостей" для посилення тиску на країну-агресорку Росію та прагне використати його максимально ефективно.

Читайте також:

Про персону: Антон Дзюбенко Антон Дзюбенко - український військовослужбовець, начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр". Він бере участь у плануванні та координації бойової роботи підрозділу БПЛА, який виконує розвідувальні та ударні завдання на одному з найскладніших напрямків російсько-української війни. Антон Дзюбенко також бере участь у розвитку системи підготовки операторів БПЛА та рекрутингу до свого підрозділу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред