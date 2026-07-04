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Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю

Анна Косик
4 липня 2026, 14:19
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Геомагнітний шторм такої сили, що деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.
Солнце
Прогноз магнітних бур / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Наскільки потужна буде магнітна буря у ці вихідні
  • Коли геомагнітний шторм піде на спад

Вже декілька днів поспіль на Землі не вщухають магнітні бурі. Сьогодні, 4 липня, геомагнітний шторм посилився. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Вчені пояснили, що Земля зараз зазнає побічних ударів від корональних викидів маси, які відбулися на Сонці на початку місяця. Тому до 6 липня очікуються магнітні бурі рівня G2.

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магнитная буря 4 июля
Магнітні бурі 4-6 липня / фото: скріншот

Попередньо, геомагнітна активність піде на спад лише на початку наступного тижня. Тоді очікується слабша магнітна буря - рівня G1.

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 7.3, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на нормальному рівні. Сонячний спалах відповідає червоному рівню М4.

магнитная буря 4 июля
Магнітна буря 4 липня / фото: скріншот

Завтра, 5 липня, очікується К-індекс 5, який все ще залишиться на червоному рівні. Однак вже у понеділок, 6 липня, цей показник знизиться до 4, що відповідає жовтому рівню.

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Небезпечна 7-бальна магнітна буря почалася: як довго штормитиме Землю
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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