Турецький мачо Бурак Озчівіт продемонстрував на пляжі свій підтягнутий торс

Бурак Озчівіт разом із дружиною приїхали на відпочинок до Бодрума.

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Бурак Озчівіт трохи набрав вагу / Колаж "Главред", фото Instagram/burakozcivit

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Як виглядає Бурак Озчівіт

Де його зняли

Турецький мачо і прихильник терористичної Росії Бурак Озчивіт, який також є зіркою серіалів "Чудове століття" та "Королек - співоча пташка", з'явився на пляжі з дружиною та дітьми.

Як пишуть турецькі ЗМІ, артист приїхав зі своєю дружиною Фахріє Евджен та двома синами до Бодрума. Актора якраз сфотографували в плавках на пляжі, де у нього виявився не найміцніший торс.

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Бурак Озчівіт з’явився на пляжі з зайвою вагою / Фото patronlardunyasi.com

Бурак Озчівіт з’явився на пляжі з зайвою вагою / Фото patronlardunyasi.com

Тим часом дружина актора виглядає просто приголомшливо. Вона повністю відновила фігуру після двох пологів і стала ще красивішою.

Фахріє Евджен виглядає чудово / Фото patronlardunyasi.com

Бурак Озчівіт з'явився на пляжі з зайвою вагою / Фото patronlardunyasi.com

Бурак Озчівіт і Фахріє Евджен познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Чалюкушу", де вони разом грали головні ролі у 2013 році, і одружилися у 2017 році. Їхня перша дитина, Каран, народилася у 2019 році; друга дитина, Керем, народилася у 2023 році.

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Про особу: Бурак Озчивіт Бурак Озчівіт - турецький актор і фотомодель. Найбільшу популярність здобув завдяки ролям у серіалах "Чудове століття" (Малкочоглу Балі-бей), "Корольок - співоча пташка" (Кямран) та "Заснування: Осман" (Осман I).

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