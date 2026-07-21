Коротко:
- Як виглядає Бурак Озчівіт
- Де його зняли
Турецький мачо і прихильник терористичної Росії Бурак Озчивіт, який також є зіркою серіалів "Чудове століття" та "Королек - співоча пташка", з'явився на пляжі з дружиною та дітьми.
Як пишуть турецькі ЗМІ, артист приїхав зі своєю дружиною Фахріє Евджен та двома синами до Бодрума. Актора якраз сфотографували в плавках на пляжі, де у нього виявився не найміцніший торс.
Тим часом дружина актора виглядає просто приголомшливо. Вона повністю відновила фігуру після двох пологів і стала ще красивішою.
Бурак Озчівіт і Фахріє Евджен познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Чалюкушу", де вони разом грали головні ролі у 2013 році, і одружилися у 2017 році. Їхня перша дитина, Каран, народилася у 2019 році; друга дитина, Керем, народилася у 2023 році.
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Про особу: Бурак Озчивіт
Бурак Озчівіт - турецький актор і фотомодель. Найбільшу популярність здобув завдяки ролям у серіалах "Чудове століття" (Малкочоглу Балі-бей), "Корольок - співоча пташка" (Кямран) та "Заснування: Осман" (Осман I).
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