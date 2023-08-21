F-16 ЗСУ зможуть знищувати фронтові літаки РФ ще до скидання бомб — експерт

Єдине, що РФ може протиставити винищувачам F-16, це ЗРК великого радіусу, каже Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко прокоментував передачу F-16 Україні / Колаж: Главред, Фото: Facebook Олександр Коваленко, Офіс президента

Сумарно Нідерланди і Данія зможуть передати Україні трохи більше трьох боєздатних ескадрилій F-16, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, є підстави думати, що перші F-16 прибудуть в Україну до кінця року. Однак ці винищувачі перевершують літаки радянського зразка, з яких складається нинішній парк українських повітряних сил, оскільки у них більш потужний радар, що дозволяє фіксувати і супроводжувати цілі на відстані до 150 км., підкреслив він у коментарі виданню The Insider.

Крім того, американські винищувачі дозволять застосовувати будь-які ракети західного виробництва.

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"Зараз у нас немає можливості ефективно боротися з плануючими бомбами, які скидають, наприклад, фронтові бомбардувальники Су-34, оскільки вони навіть не заходять в зону дії нашої ППО, а наша авіація не має необхідних авіаційних комплексів. Тепер з F-16 ми зможемо знищувати російську фронтову авіацію ще до підльоту до локацій, де вони скидають плануючі бомби", - пояснив експерт.

Він упевнений в тому, що передача F-16 Україні розширює можливості наносити удари як по сухопутних, так і по повітряних цілях РФ.

"Ще можна розміщувати на винищувачах протикорабельні ракетні комплекси і бити по надводних цілях. Це означає контроль і в повітрі, і на суші, і в Чорному морі", - не виключив військовий експерт.

За словами Коваленка, єдине, що Росія може протиставити винищувачам F-16, це зенітно-ракетні комплекси великого радіусу, наприклад, С-400, або винищувачі Су-35.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

"Якщо говорити про виконання бойового завдання, то Су-34 повинен вийти на відстань до 20-30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, щоб скинути бомбу і завдати удару по позиціях на цій лінії. Отже, навіть з урахуванням буфера безпеки в 20-30 кілометрів, з урахуванням 20-30 кілометрів по той бік лінії зіткнення, ми маємо можливість знищити Су-34 ще до підльоту до локації скидання бомби. Думаю, F-16 будуть використовувати з урахуванням всіх цих параметрів", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами" через F-16 для України. Передача Данією 19 винищувачів F-16 Україні нібито веде до ескалації війни, заявив Володимир Барбін.

Нагадаємо, у Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території. Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які Данія пообіцяла передати ЗСУ, тільки на своїй території. Таку заяву зробив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.

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