У Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території

Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які Данія пообіцяла передати ЗСУ, тільки на своїй території.
Таку заяву зробив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен. Про це йдеться в повідомленні Sky News.
"Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для витіснення ворога з території України. І не більше того", - сказав Еллеманн-Йенсен.
Він додав, що аналогічна умова поширюється на танки, винищувачі або будь-яку іншу військову допомогу.
F-16 для України
Раніше в Нідерландах накинулися на Рютте за плани поставок F-16 Україні. Рішення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про надання Україні винищувачі F-16 в обхід парламенту піддали критиці крайні ліві і праві партії країни.
Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, скільки українців навчаються в Данії на F-16. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат особливо зазначив, що в Данії на винищувачах F-16 навчається перша група пілотів (а пізніше будуть і друга, і третя хвилі).
Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. Україна після отримання винищувачів F-16 зможе забезпечити перевагу в повітрі над росіянами на окупованих територіях, сказав Юрій Ігнат.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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