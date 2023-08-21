У Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території

У Данії поставили умову щодо використання своєї зброї третіми країнами.

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Володимир Зеленський оглянув літаки F-16 / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента

Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які Данія пообіцяла передати ЗСУ, тільки на своїй території.

Таку заяву зробив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен. Про це йдеться в повідомленні Sky News.

"Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для витіснення ворога з території України. І не більше того", - сказав Еллеманн-Йенсен.

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Він додав, що аналогічна умова поширюється на танки, винищувачі або будь-яку іншу військову допомогу.

F-16 для України

Раніше в Нідерландах накинулися на Рютте за плани поставок F-16 Україні. Рішення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про надання Україні винищувачі F-16 в обхід парламенту піддали критиці крайні ліві і праві партії країни.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, скільки українців навчаються в Данії на F-16. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат особливо зазначив, що в Данії на винищувачах F-16 навчається перша група пілотів (а пізніше будуть і друга, і третя хвилі).

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. Україна після отримання винищувачів F-16 зможе забезпечити перевагу в повітрі над росіянами на окупованих територіях, сказав Юрій Ігнат.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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