'Щодня вас кидають на забій': у Генштабі ЗСУ потужно закликали ворогів здаватися в полон

У Генштабі ЗСУ потужно закликали ворогів здаватися в полон/ https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Генштаб ЗСУ виклав у Мережу відеозвернення до російських окупантів - з вельми простими і дохідливими закликами (не слухати кремлівську пропаганди, відмовитися від служіння путінському режиму і швидше ставати полоненими).

"Ви перебуваєте на території чужої країни і берете участь у військових злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви - витратний матеріал. Втрати ніхто не рахує. Задайте собі питання: "За що ви воюєте?". За страх ваших вождів втратити владу, за їх спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей, за їх тупість і некомпетентність. Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації. Сьогодні ви воюєте не з НАТО, скільки б про це вам не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні Сили України захищають свій народ і свою країну від вашої агресії. [...] Збережіть своє життя і майбутнє – відмовтеся від участі в кривавій путінській війні", — заявили офіцери Генштабу.

Українські військовослужбовці, зі свого боку, обіцяють російським окупантам максимально гуманне поводження з ними в полоні.

"Ми гарантуємо дотримання Женевських конвенцій по відношенню до полонених, медичну допомогу, зв'язок з рідними і близькими. Всі ті, хто здався в полон, оформляються, як ті, що потрапили в полон під час бойових дій. Це допоможе вам уникнути переслідування з боку російський спецслужб", - говорить наші офіцери.

До слова, командування ЗСУ організувало для російських окупантів кілька способів здачі в полон (крім, власне, бойових ситуацій). По-перше, можна зателефонувати за мобільними номерами: + 38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також в месенджері Telegram зроблений чатбот "Хочу жити". (https://t.me/spasisebyabot).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт в Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України.

За даними української розвідки, "чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.

До того міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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