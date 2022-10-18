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Зіпсували сюжет: звільнені з полону окупанти змусили пропагандистів РФ тікати від них з камерою

18 жовтня 2022, 14:48

Працівник російського пропагандистського медіа явно розраховував на сенсаційну інформацію про "катування", але звільнені військові РФ його розчарували.

Зіпсували сюжет: звільнені з полону окупанти змусили пропагандистів РФ тікати від них з камерою
Звільнені з полону окупанти змусили пропагандистів РФ тікати від них з камерою/ скрін

Після проведення обміну військовополоненими між Україною та країною-агресоркою РФ 17 жовтня російські пропагандисти одразу "налетіли" на звільнених окупантів із камерами, очікуючи "цікавих" розповідей про катування для ненаситної аудиторії РФ.

Проте російські військові, яких обміняли на українських жінок, розчарували пропагандистів своїми відповідями. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як видно з відеоролика, пропагандисти одного з російських пропагандистських телеканалів підбігли до вантажівки, у яку повантажили обміняних експолонених РФ, і почали запитувати їх у першу чергу про те, чи катували їх в українському полоні і чи були факти знущань.

Пропагандисти явно вже виношували у своїй голові кривавий сюжет про жахливі катування російських військових. Проте окупанти після такого питання в унісон захитали головами і навперебій почали казати, що такого і близько не було.

Після такої неочікуваної відповіді пропагандисти на кілька секунд просто "зависають", ніби не розуміючи, про що можна питати далі. А потім розчаровано вимикають камеру і тікають геть.

Зіпсували сюжет: звільнені з полону окупанти змусили пропагандистів РФ тікати від них з камерою
скрін

Обмін полоненими 17 жовтня

Нагадаємо, 17 жовтня під час обміну військовополоненими до України з російського полону повернулися 108 жінок. Серед них 35 – це захисниці із ЗСУ, 32 – з Військово-морських сил, 12 – з тероборони, 8 – із Нацгвардії, у тому числі двоє жінок з "Азову". Також було звільнено п’ятьох українок з ДССТ (Державної спецслужби транспорту), чотирьох – з Держприкордонслужби і 12 цивільних.

Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, що потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Пізніше звільнені українки розповіли, що у полоні в РФ над ними постійно знущалися. Жінок щоранку і щовечора виводили, щоб перерахувати, і під час цього били. Найбільше рукоприкладством до полонених українок займалися саме жінки-росіянки.

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