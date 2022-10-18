'Знайти своїх' на 1+1: Осадча розповіла про порятунок українця з Херсонщини з російського полону

"Знайти своїх" на 1+1 - історія Григорія Гудзя / Прес-служба

Вчора о 21:30 у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" вийшов новий епізод спільного проєкту Катерини Осадчої та телеканалу 1+1 під назвою "Знайти своїх". З перших днів війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв’язок через вторгнення рф на територію України. Наразі проєкт допоміг воз’єднатись близько двом тисячам українських родин.

Героєм нового епізоду став 41-річний Григорій Гузь, якого розшукувала жінка Катерина. Подружжя разом з однорічним сином проживали в селищі Верхній Рогачик майже за 200 кілометрів від Херсона. Григорій працював електриком і завжди допомагав односельцям. У перші дні повномасштабної війни подружжя сподівалося, що окупанти до них не доберуться. Але вже наприкінці лютого у Верхній Рогачик зайшли ворожі війська.

"Коли до селища заїхали перші солдати армії рф, вони пограбували всі магазини, потрощили будинки і поїхали. Трохи згодом заїхала інша партія солдатів колоною БТР-ів в центр селища. Намагалися зірвати український прапор - але не зірвали, не змогли. В той момент нам було дуже лячно", - каже дружина Григорія Катерина.

Згодом селище опинилося в тимчасовій окупації, а Катерина з дитиною таки наважилася виїхати з Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Григорій залишився в рідному селищі разом із літньою мамою. А невдовзі помітив: окупанти влаштували за ним стеження. Й одного дня - навідалися до нього з обшуком. В середині серпня Григорія та ще декількох чоловіків армія рф викрала просто посеред вулиці. Після викрадення чоловіка привезли додому в кайданах та знову влаштували обшук - це був останній раз, коли його бачили родичі. Мати Григорія разом з дружиною шукали його усіма можливими шляхами.

"Я зверталася і до Нацполіції, і до проєкту "Знайти своїх", стукала в усі двері, щоб знайти чоловіка. Свекруха поїхала в Нову Каховку, бо дізналася: саме туди до будівлі поліції окупанти звозять цивільних полонених. Від селища, де забрали Григорія, це понад сто кілометрів, які потрібно проїхати через російські блокпости. Її звісно не пропустили. У Новій Каховці в неї забрали сумку, яку вона приготувала для нього, і відправили додому. Після цього вона потрапила до лікарні з серцевим нападом", - каже Катерина.

Довгі тижні родина продовжувала шукати Григорія, а наприкінці серпня Катерина нарешті отримала звістку. Їй подзвонив знайомий з окупованої Херсонщини, але в слухавці жінка почула найрідніший голос коханого.

"Я кажу: це точно ти? Я не вірю. Звісно я розплакалася і чую, що він також почав плакати. Це просто диво було. Він каже: я вже думав, що я твого голосу не почую, вже навіть не сподівався", - розповідає Катерина.

Катерина Осадча змогла поспілкуватися з Григорієм та дізнатись усі подробиці перебування в полоні з перших вуст. "У списках окупантів я був позначений як "спецназ". Колись я служив, але наразі був цивільною особою. Мені окупанти кажуть: у нас 2 пропозиції - або ми тебе вб’ємо, або ти будеш з нами працювати. Мені ставили запитання: ты не любишь русский мир? ты не любишь россию? Я кажу: я українець і прожив все життя в Україні. Потім були тортури. Нас били током, шокером, але я вірив, що я все одно побачу свою жінку, дитину, матір. Ця віра мене тільки тримала. В першу чергу вони хотіли, щоб я змінив свою мову на російську, тому що їм було тяжко мене розуміти. З 2014 року я був мобілізований, тому вони хотіли , щоб я їм назвав імена та місцезнаходження наших військових", - каже Григорій.

"Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв’язок через вторгнення рф на територію України. Щоранку у Сніданку з 1+1 можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Для того, щоб подати заявку на пошук людини, потрібно написати у чат-бот @UKRescueBot, який можна знайти у "Закріплених повідомленнях" телеграм каналі "Пошук зниклих" за посиланням. Коли дані про людину із потрібним прізвищем з’являтимуться у телеграм-каналі, ви отримаєте автоматичне повідомлення від бота. Якщо ви шукаєте людину у телеграм каналі, то скористайтеся пошуком не лише за прізвищем, а й за допомогою хештегів із назвою населеного пункту. Наприклад, #Буча, #Ірпінь, #Маріуполь. Також шукати рідних можна за списками, які команда проєкту формує самостійно на основі даних від волонтерів та ТРО та ін. Ці списки доступні за хештегами #списки, #евакуація. Якщо у вас є інформація про загублених людей, її можна надіслати на e-mail poshuk.war@gmail.com. Ця інформація буде оброблена та передана рідним. Остерігайтеся шахраїв, які можуть телефонувати та вимагати гроші за інформацію про ваших рідних!

Також можливо подати заявку на пошук через сайт проєкту.

Долучайтесь до народного пошуку, переглядайте оновлення стрічки у телеграм-каналі "Пошук зниких", адже будь-яка інформація може стати корисною для пошуку загублених українців. Також шукайте проєкт "Знайти своїх" у інстаграм.

Проєкт "Знайти своїх" співпрацює з Національною поліцією України та Національним інформаційним бюро, запущеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Співпраця має на меті зробити пошук зниклих українців ще більш ефективним. Нагадаємо, проєкт "Знайти своїх" займається пошуком виключно цивільних. Національне інформаційне бюро створило гарячу лінію з номером телефону 1648, зателефонувати на яку можна повідомити інформацію про людину, яку шукаєте.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у Сніданку з 1+1 з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube.