"Сюди йди, бігом!": окупанти РФ здаються в полон ЗСУ прямо на полі бою

Один з окупантів прямо в ході бою підняв руки вгору і побіг у бік українських захисників.
Бійці Збройних сил України полонили ще одну партію російських окупантів. Росіяни вже здаються в полон прямо на полі бою.
В Мережі з'явилося відео, як один з окупантів прямо в ході бою підняв руки вгору і побіг у бік українських захисників, в надії здатися в полон і зберегти собі життя.
При цьому йому вслід пролунали постріли. Не виключено, що росіянина, який здавався в полон, хотіли розстріляти окупанти із загороджувальних загонів, які знищують дезертирів або тих, хто йде здаватися в полон.
При цьому бійці ЗСУ кричали рашисту швидше бігти до них, щоб він залишився в живих.
Раніше повідомлялося про те. що група мобілізованих з РФ, яких кинули на фронт у Херсонській області, вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон бійцям Збройних сил України.
За даними української розвідки,"чмобіки" з РФ поскаржилися на неадекватне ставлення з боку командування.
Уточнюється, що "гарматне м'ясо" з РФ, пригнане на фронт, бачачи безперспективність подальших бойових дій, просило у командування відведення на другу лінію фронту. Вони безрезультатно також просили провести з ними хоч найменшу підготовку і забезпечити мінімальними засобами озброєнь.
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