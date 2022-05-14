Євробачення 2022: Зеленський зробив потужну заяву перед фіналом конкурсу

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Президент України Володимир Зеленський закликав Європу голосувати за Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

Відповідне відео президент розмістив у соцмережах.

"Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європа, голосуй за Kalush Orchestra - № 12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!",- йдеться в повідомленні.

Євробачення 2022 - хто переможе

Відзначимо, за кілька годин до фіналу ймовірність перемоги Kalush Orchestra досягла рекордних 60%.

Слідом за Україною, судячи з таблиці, йде Швеція з показником в 11%, на третє місце опустилася Великобританія – 10%.

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