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Євробачення 2022: Зеленський зробив потужну заяву перед фіналом конкурсу

14 травня 2022, 21:39

Україна виступить у фіналі Євробачення під 12 номером.

Євробачення Зеленський
Зеленський / колаж Главред

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу голосувати за Kalush Orchestra на Євробаченні 2022.

Відповідне відео президент розмістив у соцмережах.

"Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європа, голосуй за Kalush Orchestra - № 12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!",- йдеться в повідомленні.

Євробачення 2022 - хто переможе

Відзначимо, за кілька годин до фіналу ймовірність перемоги Kalush Orchestra досягла рекордних 60%.

Слідом за Україною, судячи з таблиці, йде Швеція з показником в 11%, на третє місце опустилася Великобританія – 10%.

читайте такожЄвробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиці

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