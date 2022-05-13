Не можуть заспокоїтися: хакери з Росії пригрозили зірвати перемогу України на Євробаченні

Євробачення Україна / eurovision.tv, pixabay

Російська група хакерів, які підтримують режим президента-диктатора Володимира Путіна, Killnet погрожує зірвати голосування у фіналі Євробачення - 2022 через ставки букмекерів на перемогу української групи Kalush Orchestra.

Ймовірно, у Путіна гнівно реагують, що Україна потенційний переможець конкурсу.

"Ви не зможете голосувати онлайн. Можливо, винні у всьому будуть наші DDOS-атаки", - цитує хакерів видання The Sun.

Журналісти зазначили, що росіянам начебто вдалося раніше атакувати систему, а зараз вони погрожують повторити це.

Дещо пізніше хакери заявили, що для них немає сенсу атакувати пісенний конкурс, але дії групи можуть завдати шкоди, якщо вона захоче.

"Давайте надішлемо вам 10 мільярдів запитів і додамо голоси в якусь іншу країну. Що ви з цим будете робити?",- погрожують росіяни.

Зазначимо, Росію з тріском вигнали з пісенного конкурсу Євробачення, коли російська армія вторглася в Україну.

Як Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2022

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