УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Російський політик назвав Путіна досить божевільним, щоб застосувати ядерну зброю

14 березня 2022, 00:51

Президент РФ здатний знищити світ.

Ядерна зброя
Путін може застосувати ядерну зброю / УДМ

Російський опозиційний політик Леонід Волков виступив з лякаючим попередженням про плани Кремля. За його словами, високопоставлені консерватори заявили, що президент РФ Володимир Путін здатний на жахливе насильство в Україні і може знищить світ, якщо його не зупинити.

Волков стверджує, що світові лідери повинні бути готові до того, що Росія розгорне ядерну зброю, пише The Mirror.

Політик сказав, що Путін досить божевільний, щоб застосувати ядерну зброю, оскільки конфлікт в Україні продовжує загострюватися.

"Тепер абсолютно ясно, що для припинення цієї війни необхідно заплатити величезну ціну. Санкції всі є, звичайно, вони теж створюють навантаження на європейську економіку, що цілком зрозуміло. Але ця ціна повинна бути оплачена, тому що інакше Путін просто знищить світ. Оскільки він досить божевільний, ми, на жаль, можемо очікувати всього", - заявив Волков.

читайте такожБританський полковник розповів, як ліквідувати ПутінаНагадаємо, у США заявили, що бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Путін
Реклама
Популярне
Обстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи РосіїОбстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи Росії "Спалить" Путіна і його диктаторський режим": астролог розповіла, коли Україна зможе завершити війну"Спалить" Путіна і його диктаторський режим": астролог розповіла, коли Україна зможе завершити війну Таємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публікиТаємна дочка Путіна, мати якої була прибиральницею: як вона виглядає і чому різко злякалася публіки Гороскоп на сьогодні, 13 березня 2022: Скорпіонам - доленосний день, Рибам - серйозні наслідкиГороскоп на сьогодні, 13 березня 2022: Скорпіонам - доленосний день, Рибам - серйозні наслідки Путін ні з ким не спілкується і вважає, що Росії пора помститися за приниженняПутін ні з ким не спілкується і вважає, що Росії пора помститися за приниження

Останні новини

00:51

Російський політик назвав Путіна досить божевільним, щоб застосувати ядерну зброю

00:51

Прикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

00:32

Британський полковник розповів, як ліквідувати ПутінаВідео

00:28

Загинув депутат Броварської територіальної громади

00:17

Страшний план кадирівців: хочуть викрасти українських дітейВідео

Реклама
00:09

Терапевт дала рецепт бюджетної медичної настоянки для зняття стресуВідео

00:06

ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки та ворожий штаб

13 березня, неділя
23:49

В Україну увірветься різке потепління і аномальна погодаВідео

23:46

У Волновасі росіяни вбили військового капелана ПЦУ

23:39

Росіяни, ласкаво просимо назад в СРСРПогляд

23:33

Біатлоністка збірної України вступила до лав ЗСУВідео

23:13

Росія хоче переодягнути у свою форму білоруських військових - РНБО

23:02

У Румунії 50 тисяч людей вийшли підтримати Україну: Джамала збирає гроші по всій ЄвропіВідео

23:02

"Ми вже програли війну": пілот РФ просить Путіна зупинитисяВідео

22:58

У Франції віджали віллу дочки Путіна: там планують поселити біженців з УкраїниВідео

22:47

Росія запросила в Китаю військову техніку - Financial Times

22:43

Окупантів відкинули назад: ЗСУ зачищають від рашистів передмістя КиєваВідео

22:37

"Нам необхідна постійна присутність американських військ": президент Латвії просить захисту у НАТОВідео

22:15

Застрелили в інвалідному візку: окупанти вбили відомого волонтера

21:57

У США розповіли, чому Путін вдарив по Яворівському полігонуВідео

Реклама
21:53

Переплюнув Януковича: під Києвом знайшли "золотий вагон" МедведчукаФото

21:43

Аплодували стоячи: неймовірна зустріч українських дітей у школі Італії, яка довела до сліз усіхВідео

21:28

У Британії запропонували ліквідувати Путіна і нагадали про долю бен ЛаденаВідео

21:25

У Скадовську окупанти розмістилися на ніч у дитячому садку

21:21

"Шерлок Холмс" прийматиме українських біженців у власному будинкуВідео

21:16

Чим замінити розпушувач для тіста: три неймовірно простих способи

21:02

У Росії назвали дату четвертого раунду переговорівВідео

20:47

Облога Маріуполя: в ОП пояснили, чому не варто чекати контрудару ЗСУВідео

20:30

Загрози для Києва зараз немає, всі сили розбиті - Арестович

20:17

Названо дивовижний продукт, який запобігає старінняВідео

19:58

"Яскраве полум'я з-за обрію": два ворожі літаки пішли слідом за кораблем РФВідео

19:31

"Навчання без меж": на українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів

19:27

Початок кінця імперії Путіна: чому Росія не стане нападати на НАТОПогляд

19:26

Окупанти готують диверсії: орків кидають на штурм Кривого Рогу і МиколаєваВідео

19:24

Армія Путіна в Україні несе колосальні втрати: оприлюднена жахлива статистикаВідео

18:59

Палацовий переворот у Кремлі: ексдепутат Держдуми оцінив сценарій ліквідації ПутінаВідео

18:43

Путін в паніці сховав свою 82-метрову яхту Graceful: ЗМІ показали човен президента РФ за 87 млн

18:19

Путін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФВідео

17:54

У передчутті третьої світової: як бомбардування Іраном об'єктів США відіб'ється на війні в УкраїніПогляд

17:40

Коли завершиться війна: астролог склала гороскоп для УкраїниВідео

Реклама
17:38

"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в МаріуполіВідео

17:11

"Які ж орки тупі": окупанти в Миколаєві отримали на горіхи від ВСУВідео

16:47

"Підсмажили окупантів": ЗСУ завдали потужного удару по переправі під ГостомелемВідео

16:44

"Скільки ще ігноруватимуть війну": у Зеленського звернулися до США через вбивство журналістаВідео

16:43

Олексій Арестович. Друга фаза психологічної втоми. Що робити?Відеоблоги

16:24

Бунт проти РФ: у Херсоні окупанти відкрили вогонь для залякування протестувальниківВідео

16:19

Сергій Стерненко. Росіяни ридають без Інстаграму і хочуть нападати на нові країниВідеоблоги

16:16

Данилко жорстко наїхав на Путіна і пояснив, чому залишився в КиєвіВідео

16:15

Стерв’ятник в очікуванні: яку гру щодо Росії веде КитайПогляд

15:59

"Куля зайшла в голову і вийшла через око": моторошні деталі вбивства журналіста з США в ІрпеніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти