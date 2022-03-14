Російський політик назвав Путіна досить божевільним, щоб застосувати ядерну зброю

Путін може застосувати ядерну зброю / УДМ

Російський опозиційний політик Леонід Волков виступив з лякаючим попередженням про плани Кремля. За його словами, високопоставлені консерватори заявили, що президент РФ Володимир Путін здатний на жахливе насильство в Україні і може знищить світ, якщо його не зупинити.

Волков стверджує, що світові лідери повинні бути готові до того, що Росія розгорне ядерну зброю, пише The Mirror.

Політик сказав, що Путін досить божевільний, щоб застосувати ядерну зброю, оскільки конфлікт в Україні продовжує загострюватися.

"Тепер абсолютно ясно, що для припинення цієї війни необхідно заплатити величезну ціну. Санкції всі є, звичайно, вони теж створюють навантаження на європейську економіку, що цілком зрозуміло. Але ця ціна повинна бути оплачена, тому що інакше Путін просто знищить світ. Оскільки він досить божевільний, ми, на жаль, можемо очікувати всього", - заявив Волков.

читайте такожБританський полковник розповів, як ліквідувати ПутінаНагадаємо, у США заявили, що бомбардування Яворівського полігону біля Львова може свідчити про розчарування президента РФ Володимира Путіна військовим вторгненням в Україну.

Читайте також: