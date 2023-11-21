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Це викликало в россіян паніку: в ГУР розкрили деталі боїв на лівобережжі Дніпра

Юрій Берендій
21 листопада 2023, 16:29
Військові сили оборони знаходяться на лівому березі Херсонської області. В ГУР детально описали, як противник реагує на формування плацдарму
Це викликало в россіян паніку: в ГУР розкрили деталі боїв на лівобережжі Дніпра
Рух ЗСУ на лівобережжі Херсонщини змусив росіян панікувати, - ГУР / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Поява плацдармів українських військових на лівобережжі Дніпра в Херсонській області стала для російських окупантів настільки несподіваною, що викликала панічні настрої. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі LIGA.net.

"Зараз ми бачимо, що через присутність підрозділів Сил оборони України на лівобережжі Херсонщини в росіян є певна паніка", - зазначив він.

За його словами, російська окупаційна армія активно здійснює перегрупування та намагається виводити на передову нові формування. За первинним планом, противник мав намір втримати захоплені території за допомогою наявних сил та засобів.

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Він зауважив, що російські війська спочатку не зрозуміли, що Збройні сили України створюють плацдарм, оскільки українські бійці спочатку просто утримували противника в напрузі шляхом регулярних виходів. Це дозволило їм успішно приспати пильність противника, і, судячи з усього, росіяни почали сприймати появу українських військових як ще одну диверсійну активність.

За словами представника Головного управління розвідки, поява українських плацдармів на лівобережжі Херсонської області стала можливою завдяки добре підготовленим кадрам і ретельному плануванню.

"До того, як почали працювати морпіхи, майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи", - розповів Черняк.

Бойові на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни зазначають, що Збройні сили України активно утримують свої позиції на лівому березі річки Дніпро та розгортають там додаткові військові контингенти.

За даними заступника голови оперативного підрозділу штабу армії Естонії полковника Янно Мярка, Збройні сили України продовжують активні операції на лівому березі Херсонщини, примушуючи росіян відступати з їхніх позицій. Протягом останнього місяця ЗСУ успішно розширили контроль на лівому березі річки Дніпро.

Захисники України досягли важливих успіхів на лівобережжі Херсонської області. Після інтенсифікації дій на лівому березі Дніпра українські військові можуть ускладнити ситуацію для російських окупантів у найближчому майбутньому.

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війна в Україні ЗСУ
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