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"30 кілометрів від Херсона": полковник армії Естонії оцінив просування ЗСУ

Юрій Берендій
20 листопада 2023, 08:09
За словами полковника Естонської армії, головна ціль операції на лівому березі Херсонщини - це захистити правий берег області від артобстрілів.
'30 кілометрів від Херсона': полковник армії Естонії оцінив просування ЗСУ
Полковник армії Естонії оцінив просування ЗСУ / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Збройні сили України продовжують операції на лівому березі Херсонщини, змушуючи росіян війступати з своїх позицій. За словами заступника голови оперативного підрозділу штабу армії Естонії полковника Янно Мярка, протягом місяця ЗСУ успішно розширили плацдарми на лівому березі Дніпра. Про це пише ERR.ee.

"На сьогодні це близько 30 кілометрів на північний схід від Херсона, два-три кілометри через Дніпро і до чотирьох кілометрів через Дніпро за 15 кілометрів на південний схід від Херсона", – сказав він.

Він також додав, що головна ціль операції Сил оборони України - це змусити окупаційні сили Росії відступити на відстань, достатню для того, щоб їхні артилерійські системи більше не могли досягати Херсона та прилеглих населених пунктів.

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"Ефективна дальність вогню 152-мм артсистем, які переважно використовуються російськими військами, становить 25 кілометрів", – пояснив полковник.

Війська РФ роблять значні зусилля, щоб не допустити розширення плацдармів ЗСУ на лівому березі річці Дніпро та перекидання туди додаткових сил. За словами заступника голови оперативного підрозділу штабу армії Естонії полковника Янно Мярка, росіяни зазнали дуже великих втрат на цьому напрямку.

"Втрати за чотири тижні (на цій ділянці. – Ред.) оцінюються приблизно у 3500 російських солдатів, як пораненими, так і вбитими. Це змусило російське командування перекинути в цей район частини з інших фронтів", – сказав полковник.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України в Херсонській області успішно змусили відступити окупаційні війська Росії від річки Дніпро на відстань від 3 до 8 кілометрів і продовжують зміцнювати свої позиції на лівому березі. Ворожі мінометні групи тепер не здатні досягти правого берега. Про це повідомила представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Як повідомив представник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, окупаційні війська Росії на тимчасово контрольованих територіях лівобережної частини Херсонської області активно вдаються до мародерських дій. Зафіксовано випадки, коли вони використовують вантажівки для приїзду до житлових будинків та здійснюють пограбування. Така поведінка свідчить, що їх можливий вихід з цих територій наближається.

Водночас, у звіті Інституту вивчення війни зазначено, що українські військові активно утримують свої позиції на лівому березі Дніпра і доповнюють їх додатковими силами.

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ЗСУ новини Херсона війна Росії та України
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