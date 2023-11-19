ЗСУ відбивають Херсонщину: стягують додаткові сили на лівий берег

Українські війська продовжують бойові дії на лівому березі Херсонської області та відбивають ворожі атаки.

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ЗСУ наступають на лівому березі Херсонщини / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що українські військові продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра та перекидають туди додаткові сили.

Українські війська продовжували бойові дії на лівому березі Херсонської області 18 листопада. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили утримують позиції на сході берегової частини Херсонської області, передає ISW.

"Російський військовий блогер стверджував, що українські сили за артилерійської підтримки атакували поблизу Пойми, Піщанівки та з Кринок. Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили продовжують перекидати додатковий особовий склад піхоти на лівий берег", - йдеться у звіті аналітиків. відео дня

18 листопада Генштаб України повідомив, що українські війська відбили 12 атак Росії на лівому березі Херсонської області.

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