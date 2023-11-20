ЗСУ контролюють весь лівий берег Дніпра, РФ не здатна їх 'скинути' - експерт

У ЗСУ є засоби, завдяки яким українські захисники контролюють вогнем увесь лівий берег Херсонської області.

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ЗСУ "накривають" тилові логістичні пункти росіян / Колаж Главреда. Фото: Міноборони України, Сухопутні війська ЗСУ

Лівобережжя Дніпра на Херсонщині повністю під вогневим контролем ЗСУ, розповів в ефірі Еспресо військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, українські сили контролюють територію на лівобережжі Херсонщини завширшки приблизно до 10 км.

ЗСУ розширюють зону своєї присутності під прикриттям засобів ураження і систем РЕБ.

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Водночас окупанти, зауважив Снєгирьов, зізнаються, що не здатні "скинути" українські підрозділи у Дніпро через уміле застосування ЗСУ систем з придушення активності російських БПЛА.

"Відзначається також високий рівень української контрбатарейної боротьби у моментах завдання ударів по місцях скупчення противника, а головне - тилових логістичних базах", - сказав експерт.

Наприклад, додав Снєгирьов, ЗСУ успішно знищили тилову колону на лівому березі загальною чисельністю до 60 одиниць автомобільної бронетехніки.

За російськими оцінками, тоді загинуло декілька десятків військовослужбовців.

Крім того, ЗСУ успішно б'ють по командно-штабних пунктах РОВ на лівому березі, зокрема по штабу груп військ РФ "Дніпро".

"На лівому березі немає власне угрупування, яке свідчило би про наявність оперативного резерву. Ідеться про те, що лівий берег Херсонської області повністю під вогневим контролем ЗСУ. Себто немає сенсу перекидати туди додатковий особовий склад, якщо ЗСУ його знищать безпосередньо у момент оперативного розгортання", - пояснив експерт.

Снєгирьов підкреслив, що ширина лівого берега становить 70 км, тож наявні у ЗСУ західні далекобійні РСЗВ дозволяють тримати під "тотальним вогневим" контролем усю цю територію.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Бої за південь

Згідно зі зведенням Генштабу, ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області і б'ються там з ворожими силами.

За словами представниці ОК "Південь " Наталії Гуменюк, підрозділи армії України в Херсонській області відсунули окупаційні війська агресора Росії від Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів і продовжують закріплюватися на лівобережжі.

Однак, у відповідь на наступальні дії ЗСУ, Росія перекидає на південь більше військ. Новоприбулі загарбники розташовуються на узбережжі Азовського моря і Молочного лиману, де у окупантів розміщені тренувальні бази.

Разом з тим, у росіян там великі втрати. Нещодавно російські артилеристи накрили вогнем окупантів нещодавно сформованого 328-го полку зі складу 104-ї ДШД ЗС РФ, перекинутих у район Кринків. Не витримавши вогню з обох сторін, ті просто покинули ключові позиції і втекли.

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