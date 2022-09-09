"Це високий професіоналізм": генерал розповів, як ЗСУ б'ють росіян на Харківщині та під Херсоном

Генерал розповів, як ЗСУ б'ють росіян на Харківщині та під Херсоном / скріншот

До кінця року у Росії не закінчаться снаряди, артилерія і бронетехніка. Країна-агресор має достатньо озброєнь і техніки, але ЗСУ поступово нівелюють цю перевагу.

Генерал-лейтенант запасу та екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді зазначив, що озброєння РФ - старе.

"Вони будуть знижувати свій рівень техніки до рівня Т-34, тому що для Путіна і його оточення ця війна – за особисте виживання, і поразка в ній призведе до політичної смерті, а, може бути, не тільки політичної. Тому Росія буде використовувати все, що тільки може. Вже зараз вони використовують старі ракети, танки. Але все одно вони ще становлять загрозу", - пояснив генерал.

Романенко зазначив, що незважаючи на все це, потенціал російського угруповання на території України більший, ніж потенціал ЗСУ.

"Але навіть в таких умовах наші примудряються боротися з росіянами, зупиняти їх, проводити контрнаступальні дії. Це - високий професіоналізм. А, крім іншого, ЗСУ ще й виконують завдання зниження військового потенціалу Росії", - підсумував експерт.

Нагадаємо, з початку вересня українські військовослужбовці змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів.

"В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Всього з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території", - розповів президент України Володимир Зеленський

Також повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

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