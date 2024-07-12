"Це можливо": експерт сказав, коли Україна вийде на кордони 1991 року

Країна-агресорка Росія зробить все можливе, щоб цей сценарій не спрацював.

https://glavred.net/ukraine/eto-vozmozhno-ekspert-skazal-kogda-ukraina-vyydet-na-granicy-1991-goda-10580261.html Посилання скопійоване

Експерт сказав, коли Україна вийде на кордони 1991 року/ колаж: Главред, фото: Главред, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Вихід українських військ на кордони 1991 року можливий. Але це станеться лише за однієї з двох причин – або якщо в країні-агресорці РФ зміниться режим, або якщо путінський режим гранично ослабне і не буде здатний далі вести війну проти України.

Таку думку висловив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що це можливо лише після тривалого виснаження Росії.

"Це можливо, але в кінці сценарію, про який ми говорили. Тобто коли довготривала стратегія виснаження Росії і її внутрішня дестабілізація призведе або до заміни путінського режиму, або до його граничного ослаблення, коли він вже буде просто не здатний до ведення бойових дій", – зазначив Розумний. відео дня

Але Росія і Путін зроблять все можливе, щоб цей сценарій не спрацював і для них критичний момент – це вихід з-під санкцій, тобто економічної, технологічної деградації РФ, додав політичний експерт.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше політичний експерт Максим Розумний зазначав, що гаряча фаза війни триватиме 1-2 роки, далі можливі два сценарії. РФ або буде намагатися в силовий спосіб здолати Україну, або буде пропонувати компроміси, на які рано чи пізно українська сторона все-таки погодиться.

Також раніше у NYT зазначали, що допомоги Заходу буде недостатньо для початку контрнаступу ЗСУ у 2024 році. Поставки ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО зі США та європейських країн на лінію фронту займуть тижні, якщо не місяці.

Нагадаємо, в Британії озвучили рекордні втрати Росії. Нова Харківська операція не тільки не принесла успіху окупантам, а й поставила нові антирекорди для Росії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред