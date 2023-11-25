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Це увійде в історію: деталі просування ЗСУ на лівому березі Дніпра - Братчук

Юрій Берендій
25 листопада 2023, 09:39
На лівому березі Херсонщини ведуться інтенсивні бої. Сергій Братчук повідомив, що українським військовим вдалося захопити ключові плацдарми.
Це увійде в історію: деталі просування ЗСУ на лівому березі Дніпра - Братчук
Деталі просування ЗСУ на лівому березі Дніпра / Колаж Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про досягнення Збройних Сил України на лівому березі річки Дніпро. За його словами, події, що розгортаються на лівому березі Херсонщини, є результатом довготривалої та систематичної роботи підрозділів Збройних Сил України. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

"Я думаю, що задум цієї воєнної операції з'явився після звільнення Херсона. Всі ми прекрасно розуміємо, що без відповідних дій на лівому березі Дніпра, про звільнення тимчасово окупованої частини України не може йти мова",– зазначив Братчук.

Зараз на лівому березі Херсонської області українські військові мають декілька плацдармів. Речник Української добровольчої армії "Південь" наголосив, що бої на лівобережжі – це нова сторінка в історії військового мистецтва сучасності.

відео дня

Як відзначив Сергій Братчук, зараз українські військові утримують декілька плацдармів на лівому березі Херсонської області. За його словами, бої на лівобережжі – це нова сторінка в історії військового мистецтва сучасності.

"Тут величезна повага і честь нашим морським піхотинцям, тому що я не пам'ятаю випадків після Другої світової війни, щоб таку водну перешкоду, якою є Дніпро, подолали під вогнем ворогам", – мовив Братчук.

Українські військові успішно захопили та утримують ключові плацдарми. Наші захисники активно ведуть операції зі знищення особового складу та бойової техніки противника. Численність поранених серед окупантів перевищує дві тисячі, а кількість загиблих становить понад півтори тисячі. Також вдалося ліквідувати більше сотні одиниць ворожої техніки.

"Звичайно, ситуація дуже важка. Необхідно максимально дотримуватися режиму інформаційної тиші", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Він повідомив, що Збройним Силам України вдалося перерізати дорогу Олешки – Нова Каховка, що призведе до обмеження логістичних можливостей російських військ. Зараз противник намагається зменшити площу та ефективність плацдармів ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на півдні українські війська успішно утримують недавно здобуті території на східному березі Дніпра. Як повідомив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, українські сили в регіоні визначили дві основні мети: контроль над територіями на лівому березі Дніпра і витіснення окупантів на південь.

Російські сили направляють резерви з Запорізького напрямку на лівий берег Дніпра. Їх завдання полягає в зупиненні просування Збройних сил України на цій території.

Україна розпочала несподіваний наступ на позиції росіян, про що повідомив військовий аналітик Юліан Рьопке, коментуючи останні досягнення Сил оборони України на Херсонщині.

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війна в Україні ЗСУ новини Херсона
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