"Хочуть "повторити" 24 лютого": РФ готується до наступу на трьох напрямках - Жданов

Армія РФ готується до наступу на трьох напрямках / Колаж фото sprotyv.info, Главред

Російські окупанти, яких на війну проти України відправив російський диктатор Володимир Путін, готуються до наступу на трьох напрямках. Вони планують "повторити" 24 лютого - день, коли почалося повномасштабне вторгнення. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі FreeДОМ.

Окупанти хочуть відтягнути українських військових на Харківський та Донецький напрямки. Армія РФ може спробувати атакувати напрямок Харкова одразу з двох сторін.

"Найгірший варіант, який може бути, це те, що вони спробують наступати в напрямку Харкова з двох сторін - від Ізюма через Балаклію і з боку державного кордону. І про це йдеться вже більше тижня, як тільки почалося перегрупування російських військ. Але Харків - це буде не головний удар. І завдання буде не те, що дійти до міста, я не кажу про те, щоб захопити. Головне завдання буде таке ж, як зараз відбувається на рубежі Авдіївка-Піски. Вони намагаються максимально відтягнути наші сили, щоб не дати перекидати їх на інші напрямки", - сказав Олег Жданов.

Він вважає, що Харківський та Донецький напрямки будуть лише відволікаючими. Головним напрямком, де планують наступати окупанти, буде південна частина України. Нині РФ накопичує сили на Криворізькому напрямку. Туди перекидають всі повітряно-десантні війська, які у них є в Україні.

"А десант - це тільки наступальна операція. Десант не вміє воювати в окопах", - додав Жданов.

На думку експерта, Росія хоче зробити все, аби ослабити українську армію. Він прогнозує, що вогневий вплив на українські позиції з боку окупантів буде наростати у найближчі дні.

"Я думаю, що буде досить серйозно наростати, у міру можливостей російських військ, тому що ми нанесенням ударів в найближчій глибині все-таки послаблюємо дії РФ на передньому краї. У них вже немає такого безлімітного використання боєприпасів, як це було ще місяць тому", - сказав Жданов.

Експерт переконаний, що спроби окупантів на Херсонському напрямку будуть марними. При чому він вважає, що метою цього всього є створення "ілюзії масового наступу".

"Вони намагаються повторити щось на зразок 24 лютого, коли з чотирьох напрямків вони заходили в Україну. Так і тут, вони як мінімум на трьох напрямках готують наступальні дії. І тут вже неважливо, скільки вони втратять людей і техніки, важливо налякати Україну. Для того, щоб посадити нас за стіл переговорів", - вважає Жданов.

Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати до більш спокійних регіонів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія у Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти декілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і Великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати ці райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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