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"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

Ангеліна Підвисоцька
21 травня 2024, 22:53
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Роман Світан переконаний, що росіяни не готові до наступу на Сумську область.
Світанок, ВДУ
Світан розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Російські окупанти не змогли досягти тих результатів, наступаючи в Харківській області. Вони не готові і до атаки на Сумську область. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу Роман Світан.

"Створення Харківського напрямку - "теплова пастка" від росіян. Противник вкинув цю "пастку", щоб відвернути увагу від східного фронту, де він скрізь уперся і не міг просуватися. Причому вже помітно, що наступ у районі Харкова не підготовлено, все робилося похапцем. До операції в Сумській області росіяни теж не підготувалися. Адже якщо вони задумували операцію, то планували її щонайменше у двох областях", - каже Світан.

Однак на інших ділянках фронту тривають дуже важкі бої. Російські окупанти посилили свої атаки в районі Очеретиного, Карлівки та Курахового.

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"Досить-таки серйозно вони тиснуть із півдня в районі Старомайорського. Це загальний напрямок на Покровськ, західний адміністративний кордон Донецької області. Розгортання механізованих бригад, частини яких перебувають у районі Донецька, Волновахи та Пологів, свідчить про те, що основна мета росіян - вихід на адмінкордон Донецької області", - додав Світан.

Ворог розуміє, що в них немає можливості досягти результату з півночі. Тому окупанти посилено тиснуть із півдня.

"Часів Яр пройти не можуть, а без витіснення наших військ із цього міста до Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська не дійти. Саме тому максимальні зусилля противника зосереджені на півдні Донеччини та східному фланзі Запорізького фронту", - пояснив він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Вовчанськ. Водночас ситуація на харківському напрямку залишається напруженою, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше припустив можливість наступальних дій російської окупаційної армії в Сумській області. Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зазначив, що така загроза справді існує, але сил і засобів противника в цьому районі недостатньо для масштабних операцій, подібних до тих, що проводяться на півночі Харківської області. Він також висловив думку, що якщо окупанти перекинуть частину резервів із Харківського напрямку в Суми, то зможуть просунутися на глибину близько 3-4 кілометрів, до другої лінії оборони.

За останні пів року постачання боєприпасів і військової техніки від партнерів Україні було припинено. Тепер, щоб відновити цей процес, знадобиться щонайменше місяць, а, найімовірніше, півтора-два місяці. Фронт, імовірно, вдасться стабілізувати тільки приблизно наприкінці червня. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

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війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
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