"Це зіграє на руку Путіну": Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну

Якщо війська НАТО увійдуть в Україну, Путін спробує захопити іноземні гарнізони. Він спробує повернути собі визнання у світі втягуванням у війну третіх країн.

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Жданов сказав, коли НАТО може ввести війська в Україну/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Главред

НАТО може ввести війська в Україну в разі якоїсь надзвичайної та гострої кризи. Але російський диктатор Володимир Путін може використати це на свою користь.

Російські окупаційні війська можуть спробувати захопити кілька іноземних гарнізонів, і якщо їм це вдасться, то ситуація лише погіршиться і може збільшитися масштаб війни. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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У відповідь на питання, чи можлива поява військ НАТО в Україні в разі якоїсь надзвичайної та гострої кризи, експерт відповів, що це можливо, "якщо станеться гостра криза, буде регіональна війна".

"Скажу зі стовідсотковою впевненістю, що Путін у разі кризової ситуації і прибуття іноземних сил в Україну, постарається захопити один-два гарнізони таких військ. Він використає цю ситуацію, щоб виторгувати собі перемовну позицію і сказати: дивіться, я вас переміг – ви хоч і натовці, але слабаки", – зазначив Жданов.

У такому разі ситуація лише погіршиться, збільшиться масштаб війни. Усе це зіграє на руку Путіну, адже він про це лише мріє, каже експерт.

"Адже як йому повернути визнання на міжнародній арені? Втягуванням у війну третіх країн. І Путін цим країнам заявить, наприклад, наступне: застосовуйте 5-ту статтю, інакше я вас тут усіх переб'ю. А це вже світова війна. І тоді Путін вестиме перемовини із лідерами НАТО – Байденом, Шольцем і Макроном, а не з Києвом. Сяде за стіл перемовин і буде їм загинати пальці своїми вимогами", – зазначає Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Чи можливе введення в Україну військ НАТО

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну. Він зазначив, що потрібно зробити все, щоб країна-агресорка РФ не виграла цю війну, і додав, що "для досягнення цієї мети можливо все".

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Пізніше Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія іще раз піде на Київ чи Одесу.

Ідею Макрона вже підтримала Польща. Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зауважив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав відправилася на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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