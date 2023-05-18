ЗСУ підуть у два контрнаступи - влітку та восени - Світан

Під час першого контрнаступу ЗСУ просуватимуться до берега Азовського моря та Криму.

https://glavred.net/ukraine/vsu-gotovyatsya-k-kontrnastupleniyu-letom-i-osenyu-svitan-10471324.html Посилання скопійоване

ЗСУ проведуть два контрнаступи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові готуються до контрнаступу та звільнення територій, які незаконно захопили російські окупанти. Таких контрнаступів буде два - влітку і восени. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він переконаний, що одним махом українським військовим не вдасться звільнити всі захоплені території і вийти на кордони 1991 року.

Під час літнього наступу ЗСУ планують вийти до Азовського узбережжя, зайти до Криму та провести зачистку півострова.

відео дня

Осінній контрнаступ передбачає відсікання Донбасу від РФ шляхом заходу в Луганськ і подальшого просування на Ростов і Таганрог.

"Осінній контрнаступ теж можна розділити на свої етапи. Спочатку вийти на Луганськ, потім на Таганрог, слідом – на Ростов. Все залежатиме від рішень військового командування. Можна просунутися вздовж Сіверського Дінця на Дон і вийти на Ростов. Або ж проскочити вздовж українсько-російського кордону на Новоазовськ на Сєдово, минаючи захід на територію РФ. Це більш складний, але здійсненний маневр. І він також може бути розділений на кілька наступальних етапів", - пояснив Світан.

Він не виключає, що Україні може знадобитися кілька контрнаступів для звільнення країни.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео Главреда про контрнаступ ЗСУ:

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що для початку контрнаступу ЗСУ Україні необхідно отримати більше зброї. Цієї зброї буде достатньо після "кількох візитів" Зеленського.

Дивіться відео про те, навіщо Володимир Зеленський вирушив до Німеччини:

Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії. Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.

Інші новини: