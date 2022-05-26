"Це самогубство": у Зеленського відреагували на військове рішення Лукашенко

За словами Подоляка, Лукашенко робить такі заяви, щоб догодити "партнерам".
Олександр Лукашенко за часи своєї влади звик до постійних провокацій.
Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, новина про створення оперативного командування на кордоні з Україною - не виняток.
За словами Подоляка, Лукашенко робить такі заяви, щоб догодити "партнерам". А сама заява, ні що інше, як провокація.
"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - говорить радник керівника ОП України.
При цьому Подоляк не заперечує того, що білоруси можуть використовувати летальну зброю.
"Я розумію, що вони сьогодні можуть використовувати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенку, то для нього його запаморочлива кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться несподівано", - сказав чиновник.
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Що заявив Лукашенко
26 травня самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив на засіданні з військовим керівництвом, що Білорусь створить оперативне командування своїми війська на кордоні з Україною.
Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, крім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - Південний.
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Війська Білорусі біля кордону з Україною
На території Республіки Білорусь за останні два місяці було встановлено пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У білоруській державі залишається військова техніка РФ, яка може пересуватися спільно з колоною військових РБ. При цьому тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.
24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозі ракетних і авіаударів по Україні з території Білорусі. Згідно з даними військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Відстань до українського кордону - 50 кілометрів.
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