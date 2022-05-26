"Це самогубство": у Зеленського відреагували на військове рішення Лукашенко

Подоляк / Посольство США в Україні, Офіс президента

Олександр Лукашенко за часи своєї влади звик до постійних провокацій.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, новина про створення оперативного командування на кордоні з Україною - не виняток.

За словами Подоляка, Лукашенко робить такі заяви, щоб догодити "партнерам". А сама заява, ні що інше, як провокація.

"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - говорить радник керівника ОП України.

При цьому Подоляк не заперечує того, що білоруси можуть використовувати летальну зброю.

"Я розумію, що вони сьогодні можуть використовувати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенку, то для нього його запаморочлива кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться несподівано", - сказав чиновник.

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Що заявив Лукашенко

26 травня самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив на засіданні з військовим керівництвом, що Білорусь створить оперативне командування своїми війська на кордоні з Україною.

Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, крім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - Південний.

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Війська Білорусі біля кордону з Україною

На території Республіки Білорусь за останні два місяці було встановлено пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У білоруській державі залишається військова техніка РФ, яка може пересуватися спільно з колоною військових РБ. При цьому тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозі ракетних і авіаударів по Україні з території Білорусі. Згідно з даними військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений в Брестську область. Відстань до українського кордону - 50 кілометрів.

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