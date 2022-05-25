Чому Лукашенко не наважиться воювати з Україною: експерт озвучив головні причини

Чи зважиться Лукашенко напасти на Україну / сайт Президента РБ

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко навряд чи наважиться відкрито брати участь у війні проти України, відправити сюди свої війська. Про це під час чату на Главреді заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Лукашенко навряд чи зважиться на військову операцію проти України з кількох причин:

По-перше, вже проводилися закриті опитування білоруських військових про те, чи готові вони воювати проти України-95% опитаних сказали "ні". Чому? Для них завжди авторитетом була російська армія, але після того, як вони побачили, що українці зробили з ЗС РФ, побачили гори трупів, які везли до Білорусі, побачили відірвані руки – ноги поранених, що лежали в білоруських лікарнях, білоруські військовослужбовці стали ставити закономірне питання-якщо українці з сильною армією Росії це роблять, то що вони зроблять з нами? Адже, на відміну від армії РФ, у білоруської армії взагалі немає бойового досвіду. Крім того, їх техніка застаріла, ще радянська. Так що мотивації воювати проти українців у білорусів - жодної. Я взагалі спробував знайти історичні факти, коли б українці і білоруси хоч раз воювали один проти одного, але безрезультатно. З росіянами українці воювали, а з білорусами – ні. Що у білорусів в Україні, що в українців в Білорусі живе багато родичів. У Білорусі немає такого накачування і пропаганди проти України, як в РФ.

По-друге, розміри білоруської армії: збройні сили Білорусі - як наша прикордонна служба, тобто вони дуже нечисленні, близько 5 тисяч.

По-третє, якщо Білорусь не змогла або не зважилася напасти на Україну, коли у нас не було натовської зброї, то зараз нападати, коли у нас з'явилися найсучасніші системи і озброєння, буде для неї просто самогубством. Білоруські генерали все це чітко усвідомлюють.

По-четверте, Лукашенко - фанат своєї влади. Попри те, що він кривавий диктатор і злочинець, він – не ідіот. Він прекрасно розуміє: так, він може віддати наказ наступати на Україну. Але виникне питання - хто піде виконувати наказ. А робити це будуть тільки найвідданіші йому частини, які виконують будь-які вказівки батька. В Україні вони абсолютно точно будуть знищені.

За словами Тараса Загороднього, якщо білоруські військові зайдуть на територію України, то буде дуже великий ризик, що вони просто здадуться в полон, і так буде створена визвольна армія Білорусі, яка піде вже звільняти свою батьківщину.

"Генштаб Білорусі дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається в Україні. Лукашенко прекрасно про все обізнаний: про мобільні групи, про те, як знищується українцями противник, і т.д. звичайно, ймовірність ідіотизму завжди є, але за Лукашенка відвертого ідіотизму не було помічено. Тому, швидше за все, він все-таки не ризикне йти війною на Україну, адже це означатиме крах Білорусі. Тим більше, зараз вже з'явилася "зеленка", а це означає, що йти з боку Білорусі через ліси – це самогубство: там білоруські війська будуть просто розстріляні впритул", - підсумував експерт.

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