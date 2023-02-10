"Це реалістично": НАТО може вступити у війну проти Росії - експерт

НАТО вступить у війну на боці України у двох випадках - через Білорусь та застосування ядерної зброї Росією.
Як заявив політтехнолог Михайло Шейтельман, це досить реалістичний сценарій.
"От якщо у війну вступить Білорусь, - це реалістично. Ось саме Білорусь своєю армією, то НАТО може вступити у війну з Білоруссю. Не з Росією (воюватимуть), з Білоруссю, тільки на території Білорусі. Це реально, тому що це велика загроза для НАТО. Там Латвія, Литва, Польща", - зазначив політтехнолог.
Хто такий Михайло Шейтельман
Михайло Шейтельман - політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.
Цей сценарій експерт назвав "найбільш м'яким" з усіх. Жорстким сценарієм, на думку Шейтельмана, буде будь-яке застосування ядерної зброї Росією.
Ядерна загроза з боку РФ
Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.
На тлі ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.
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