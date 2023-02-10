"Це реалістично": НАТО може вступити у війну проти Росії - експерт

Жорстким сценарієм, на думку Шейтельмана, буде будь-яке застосування ядерної зброї Росією, але є й інший варіант.

Путін, НАТО / скріншот YouTube, УНІАН

НАТО вступить у війну на боці України у двох випадках - через Білорусь та застосування ядерної зброї Росією.

Як заявив політтехнолог Михайло Шейтельман, це досить реалістичний сценарій.

"От якщо у війну вступить Білорусь, - це реалістично. Ось саме Білорусь своєю армією, то НАТО може вступити у війну з Білоруссю. Не з Росією (воюватимуть), з Білоруссю, тільки на території Білорусі. Це реально, тому що це велика загроза для НАТО. Там Латвія, Литва, Польща", - зазначив політтехнолог.

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман - політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.

Цей сценарій експерт назвав "найбільш м'яким" з усіх. Жорстким сценарієм, на думку Шейтельмана, буде будь-яке застосування ядерної зброї Росією.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення імовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні становила 1-5%. Зараз ця цифра збільшилася і становить 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі чекає крах. Путіна про це вже попередили.

На тлі ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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