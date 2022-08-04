"Це путінська капітуляція": Арестович пояснив, навіщо Путіну "мир" і чому переговорів не буде

Арестович пояснив, навіщо Путіну мирні переговори / Фото УНІАН

Коли в Росії говорять про мирні переговори, це означає, що у них великі проблеми на фронті. Росія хоче примусити Україну до мирного плану, щоб отримати перепочинок перед черговим наступом.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live у середу, 3 серпня.

За його словами, мирні пропозиції з Кремля можуть звучати як погрози, жести доброї волі, "єдиний вихід", але це перші рядки в капітуляції.

"Подивіться на характер цих пропозицій. Це путінська капітуляція. Вони зізнаються, що не в змозі продовжувати бойові дії. Вони Бахмут, Слов'янськ і Краматорськ не можуть взяти, не те що Київ", – сказав Арестович.

За словами радника Офісу президента, Україна може піти на переговори, коли диктуватиме умови.

"Шредер заговорив про мирні переговори. Лавров періодично заявляє, що Росія завжди налаштована мирні переговори. Кожен раз це звучить з якоїсь екзотичної країни, коли у армії РФ не виходить виконати поставлене завдання. Справа в тому, що поставлені завдання вони не можуть виконати за замовчуванням. Вони тиснуть, концентруються, кудись там наступають, але вирішити стратегічні завдання військовим шляхом не можуть. І відступити не можуть", - говорить він.

Арестович вважає, що РФ хоче примусити Україну до мирного плану для перепочинку перед черговим наступом.

"Прилетять нові "хімарси" на голову всім любителям переговорів. Переговорів не буде. Вони хочуть переговорів, тому що бояться нашого успіху", – резюмував радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито хоче переговорів і дипломатичного вирішення війни в Україні.

"Хороша новина полягає в тому, що Кремль хоче рішення шляхом переговорів", – сказав Шредер.

Зазначимо, німецький політик перебуває в дружніх стосунках з главою Кремля. Нещодавно він їздив до Москви та зустрічався там з лідером РФ.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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