Зеленський не виключив відносин з Росією після війни: 'все буде залежати від РФ'

Зеленський не виключив відносини з РФ у майбутньому / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що після завершення війни Україна матиме якісь відносини з Росією. Натомість він зазначив, що це владі РФ слід вигадувати, як саме повернути ці відносини. Про це Зеленський заявив під час виступу перед студентами Австралії.

Він зазначив, що Росія повинна буде придумати механізм, який допоможе їй повернути хоча б якусь можливість для співіснування з цілим світом. Натоміть Зеленський акцентував увагу на тому, що через дії, які вчиняє РФ та її солдати, українці та громадяни інших країн не хочуть ніяких відносин з Росією.

"Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли та вбили наших людей. І я говорю вам від щирого серця. Можливо чи ні це у майбутньому, буде залежати тільки від Росії, і що для цього потрібно, я навіть не знаю, чи є той перелік. У кожного сім'я щось втратила і кожен занотував у себе всередині і не забуде те, що віддав, кого віддав, батька, дитину, кінцівки на полі бою. Росія спроможна це повернути? Я не впевнений", - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що "це буде тільки їх питанням".

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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