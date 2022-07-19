Нова "спецоперація" Путіна в Україні: російський політик розповів про наступні кроки диктатора

Володимир Путін домагатиметься необхідного йому перемир'я за допомогою шантажу / Reuters

Президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно розпочне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни. Таку думку озвучив російський політик і громадський діяч Леонід Волков.

За його словами, господар Кремля домагатиметься такого необхідного йому перемир'я за допомогою шантажу.

"Путін розуміє, що Україна нна жодне перемир'я не піде. Громадська думка в Україні абсолютно однозначно вимагає від Зеленського продовження боротьби", - написав Волков в Twitter.

Політик зазначив, що "ахіллесова п'ята Україна – залежність від Заходу".

"Ще б пак: війною знищено більшість економіки, драматично впали податкові надходження; воювати, без західного озброєння, теж нічим. Київ зараз не впорається без підтримки Європи, і це створює можливості для шантажу. Меседж Путіна в червні був дуже простий: "Дорогі Шольц, Макрон, Драгі — або ви натиснете на Зеленського і примусите його до миру, або я влаштую голод в Африці, ви отримаєте міріади біженців в Європі, і ваші уряди будуть зміщені праворадикалами (яких я сам і профінансую)", - написав Волков.

Путінський шантаж голодом не пройшов. Тепер "на передову буде відправлений фельдмаршал Холод". За словами Волкова, в найближчі місяці Путін постарається налякати європейців перспективою замерзнути в своїх будинках цієї зими.

Волков вважає, що цю зиму потрібно пережити, тому що якщо зараз поступитися Путіну, то ще через 6-8 років Європу майже напевно чекатиме "ядерна зима".

Також він звернув увагу на те, що Путін вдається до шантажу голодом і холодом не від хорошого життя.

"Його військова авантюра провалилася. Путін стрімко втрачає підтримку в Росії. Він теж розуміє, що у нього є хіба що 2-3 місяці, щоби зафіксувати перемир'я на вигідних умовах. Це будуть, ймовірно, найскладніші 2-3 місяці, але потім Путін остаточно програє. Він вже програв, звичайно, але зараз його треба дотиснути, не дати йому відповзти. Витримати його останній удар", - резюмував Волков.

Довідка. Леонід Волков - російський політик і громадський діяч, IT-фахівець, керівник передвиборного штабу Олексія Навального на виборах президента Росії 2018 року і згодом штабу "страйку виборців", який після закінчення виборів перекваліфікувався в мережу регіональних штабів Навального.

Як повідомляв Главред, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс - колишній головком військ НАТО в Європі - вважає, що війна Росії проти України, цілком ймовірно, підійде до кінця через чотири місяці-півроку і переформатується в "заморожений" конфлікт за типом Кореї.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що перші перемоги України у війні проти Росії можна буде побачити вже найближчим часом - у серпні цього року.

"У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелом", - зазначив розвідник.

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