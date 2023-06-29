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"Це просто шик": російський генерал цинічно зрадів смертям у Краматорську

Ангеліна Підвисоцька
29 червня 2023, 21:47 оновлено 29 червня, 21:53
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Російський генерал Андрій Картаполов заявив, що його "старе військове серце радіє".
Андрій Картаполов, ракетний удар по Краматорську
Російський генерал назвав шиком ракетний удар по Краматорську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ДСНС

Російські окупанти цинічно вдарили прямо по центру Краматорська. В результаті цього загинули 12 осіб, ще 65 - поранені. Серед загиблих є діти. Однак російського генерала Андрія Картаполова це лише розвеселило. В ефірі пропагандистського шоу він назвав "шиком" цей кривавий теракт. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Удар по Краматорську - це просто шик, скажу вам. Знімаю капелюх перед тим, хто його планував. Це просто пісня, моє старе військове серце радіє", - сказав він.

Пропагандист Володимир Соловйов нічого не заперечив, а навіть погодився з ним.

відео дня

Дивіться відео з цинічною заявою російського генерала:

'Це просто шик': російський генерал цинічно зрадів смертям у Краматорську
Російський генерал назвав шиком ракетний удар по Краматорську / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Краматорську 27 червня

Увечері у вівторок, 27 червня, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську на Донеччині. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Рятувальники завершили розбирати завали 28 червня.

Як повідомили у ДСНС України після завершення розбору завалів, загалом внаслідок ракетного удару окупантів по кафе Краматорська загинули 12 осіб, серед них – троє дітей. Постраждали 60 людей, серед яких одна дитина 2022 року народження. 11 людей було врятовано.

  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram
  • Ракетний удар по Краматорську
    Ракетний удар по Краматорську Фото: t.me/kramatorsk_rada, dsns_telegram

Серед загиблих дітей – 14-річні сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. Вони саме закінчили 8 клас. Дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня. Як відомо, Анна та Юлія були єдиними дітьми у своєї мами, жінка виховувала їх сама. Тепер мама дівчат шукає весільні сукні загиблим донечкам для поховання.

У 8-місячної дівчинки Мії, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську, множинні колото-різані рани голови. Також немовля отримало лінійний перелом скроневої кістки. Дитина перебуває в лікарні у стабільному стані. Про те, які травми отримало немовля, розповіла його мама. Матір дитини теж отримала поранення.

Інші новини:

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