Міноборони РФ цинічно заговорило про "перемогу" після удару по Краматорську

Російські окупанти вдарили прямо по центру Краматорська, де було велике скупчення людей.

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У Міноборони РФ збрехали після ракетного удару по Краматорську / Колаж: Главред, фото: t.me/kramatorsk_rada, ua.depositphotos.com

Російські окупанти жорстоко вдарили прямо по центру Краматорська Донецької області, де було велике скупчення людей. Ворог вдарив по місцевому ресторану, де відпочивали мирні люди. Міноборони РФ цинічно відзвітувало про "успіхи" окупантів та "втрати" ЗСУ.

Росіяни збрехали навіть про те, що Краматорськ нібито знаходиться в "ДНР".

Вони нахабно брешуть про те, що окупанти нібито завдали ракетного удару по українській бригаді, зовсім не кажучи про те, що це був цивільний об'єкт, де було дуже багато місцевих жителів.

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"У місті Краматорську "Донецької народної республіки" уражено пункт тимчасової дислокації командного складу 56-1 мотопіхотної бригади ЗСУ", - йдеться в цинічній заяві Міноборони РФ.

Ракетний удар по Краматорську 27 червня

Нагадаємо, що 27 червня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, зокрема, одна дитина 2022 року народження. Врятувати вдалося троє людей. Відомо про 10 загиблих.

Росіяни вдарили по центру Краматорська, бо "там було велике скупчення людей". Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Російська ракета відібрала життя у трьох дітей, серед яких – сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. У міськраді розповіли, що дівчата повинні були святкувати свої 15-річчя буквально через два місяці – 4 вересня.

Пізніше стало відомо про те, що українські правоохоронці затримали навідника окупантів. Агент спецслужб РФ, який виявився працівником газотранспортного підприємства в Краматорську, знімав відео з припаркованими автомобілями біля ресторану, а також сам заклад і відвідувачів. Відео він переслав окупантам, після чого було завдано удар.

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