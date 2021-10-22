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"Це просто конвеєр для трупів": крик душі лікаря ковідної лікарні вразив мережу

22 жовтня 2021, 15:33

За словами лікаря, шанс вийти з інфекційної реанімації живим нині становить 50/50, а шанс залишитися живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Лікар Михайло Сидоренко про ситуацію в ковидних лікарнях / facebook.com/moz.ukr

Кожен день в Україні фіксують нові антирекорди хворих коронавірусом й померлих від інфекції. Лікарні переповнені. Медики відзначають, що майже 95 відсотків знаходяться в стаціонарах не мають щеплення. Лікар Михайло Сидоренко розкрив жахливу правду про ситуацію в ковідних лікарнях.

Лікар Олександрівської лікарні відверто розповів, в яких муках помирають інфіковані і що доводиться переживати лікарям і близьким жертв пандемії. Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, пише він у себе в Фейсбуці.

"Ця хвиля унікальна, бо вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас одразу з порогу буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти", – звернувся до легковажних пацієнтів Сидоренко.

"Дельта" пришвидшилася

Лікар зазначив, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні є унікальною, адже штам коронавірус "Дельта" викликає незворотні зміни в організмі значно швидше. Відтак, говорити про перевантаження лікарень скоро не доведеться, бо постійно хтось із госпіталізованих помирає.

Чоловік поділився моторошним спогадом про те, як взимку один з пацієнтів просидів 2 години в приймальному відділенні з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, і таки дочекався.

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"Зараз цю ситуацію важко уявити, тому що ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта, це просто конвеєр для трупів",– у розпачі написав медик.

Чорні реалії реанімацій

Аби пробудити в людях свідомість, лікар в деталях розповів їм, як протікає коронавірусна хвороба в найважчих випадках.

За його словами, хворі не можуть самостійно дихати, і на них надягають кисневу маску. З часом через низьку сатурацію пацієнти втрачають здоровий глузд і починають зривати з себе те, що рятує їм життя. Дехто з них поривається бігти, але падає і ламає кістки.

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Щоб утримати хворого, який буде намагатися встати, санітарка буде змушена прив'язати руки і ноги пацієнта до ліжка, часом не маючи можливості протягом декількох годин підійти до них. Люди в стражданнях намагаються привернути до себе увагу, але з-під маски ніхто не чує їх стогонів.

Втім, час від часу до прикутих до ліжка пацієнтам же навідуються лікарі, аби зробити рентген і побачити, як коронавірус руйнує легені.

Найстрашніші – останні миті життя

Підсумовуючи страшну розповідь, Сидоренко розповів, як помирають безнадійні хворі. Їх до останнього намагаються відкачати і ламають ребра, роблячи масаж серця. Проте шансу на порятунок майже не буде. Після цього лікарям лише залишається помістити тіло в чорний поліетиленовий пакет та вивезти на старій потягнутій каталці в коридор.

Він зауважує, що особливо лікарям вкарбовується у пам’ять страшенний крик рідних померлого, коли вони дізнаються про його смерть.

"Вакцинація це вже далеко не вибір кожного, зараз це все одно що громадський обов'язок. Не дозволяє ваша вперстість, не вірите? Підійдіть до будь якого відділення реанімації і постійте трошки, так будуть плакати ваші близькі, на них вам теж байдуже?", – додав лікар.

Страшні кадри з коронавірусного пекла

Раніше медики київської лікарні №4 поділилися з українцями моторошними кадрами зі стін реанімації. На них видно, як відчайдушно люди борються за життя і не можуть обійтися без кисневих балонів.

Яка захворюваність коронавірусом в Україні

  • Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614
  • В Україні в червоній зоні карантину перебувають 5 областей, у жовтій – теж 5. Посилення карантину загрожує ще трьом областям, одна з них завтра вже перейде в червону зону.
  • За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 725 385 випадки захворювання на коронавірус. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 003 мешканці країни.

viber
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