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Госпіталізують повально невакцинованих: моторошна статистика МОЗ та фото з лікарень

19 жовтня 2021, 17:35

Понад 94% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

У МОЗ б'ють на сполох. З 27 тис. 488 осіб, госпіталізованих з коронавирусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 тис.893, тобто, 94,2%, не отримали жодної дози антиковідного щеплення.

Про це свідчать дані Інформаційно-аналітичної системи MedData.

"За 11-17 жовтня щеплення отримали 762 352 людини. Всього станом на 18 жовтня принаймні однією дозою вакцини щепилися 8 065 760 осіб, двома дозами – 6 573 564 людини", - акцентують у відомстві.

Тим часом, як приклад підносять інформацію центрів з контролю і профілактики захворювань США, яка свідчить про те, що невакциновані від коронавірусу люди мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж ті, хто отримав щеплення. Також ризик захворювання у невакцинованих в 6 разів вище, ніж у тих, хто отримав дві дози вакцини.

читайте такожУ світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу

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  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr
  • Моторошні кадри з антіковідних лікарень
    Моторошні кадри з антіковідних лікарень facebook.com/moz.ukr

У зв'язку з цим, на сторінці відомства в Facebook з'явилися моторошні фото з "ковидних" лікарень країни, що демонструють процес лікування інфікованих і важку роботу медиків, а також вивезення з лікарень померлих від чуми 21 століття.

Нагадаємо, заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець у Facebook написала моторошний пост з благанням про вакцинацію і привела в приклад страшну історію багатодітної матері, яка через коронавірус опинилася в реанімації і медики з останніх сил борються за її життя. Також вона розповіла про страшну ситуацію в реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Також раніше головред писав, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

viber
МОЗ коронавірус
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