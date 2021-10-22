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Коронавірус в Україні встановив нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв COVID за добу

22 жовтня 2021, 08:19
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За добу 21 жовтня майже 24 тисячі українців отримали позитивні тести на коронавірус. Жертвами хвороби стали 614 осіб. Таких цифр в Україні ще не було.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
За минулі 24 години було госпіталізовано 5141 хворих на коронавірус українців/ facebook.com/moz.ukr

Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. Зокрема, захворіли 1800 дітей і 3391 медпрацівник.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614; одужали - 8 530 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях та місті Київ (1323).

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 22 жовтня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1323 випадки;
  • Вінницька область - 558 випадків;
  • Волинська область - 528 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1641 випадок;
  • Донецька область - 1178 випадків;
  • Житомирська область - 1144 випадки;
  • Закарпатська область - 238 випадків;
  • Запорізька область - 1391 випадок;
  • Івано-Франківська область - 599 випадків;
  • Київська область - 811 випадків;
  • Кіровоградська область - 168 випадків;
  • Луганська область - 603 випадки;
  • Львівська область - 1647 випадків;
  • Миколаївська область - 433 випадки;
  • Одеська область - 1484 випадки;
  • Полтавська область - 1020 випадків;
  • Рівненська область - 865 випадків;
  • Сумська область - 1305 випадків;
  • Тернопільська область - 696 випадків;
  • Харківська область - 1306 випадків;
  • Херсонська область - 1248 випадків;
  • Хмельницька область - 1294 випадки;
  • Черкаська область - 671 випадок;
  • Чернівецька область - 601 випадок;
  • Чернігівська область - 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 725 385 осіб;
  • одужали - 2 361 365 осіб;
  • летальних випадків - 63 003;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 854 545.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. Зокрема захворіли 1447 дітей. Було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495.

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Станом за добу 20 жовтня 2021 року Україна встановила два антирекорди за весь час пандемії. За 24 години коронавірус виявили у 22 415 жителів країни. При цьому летальних випадків - 546.

Україна піднялася на одне місце в антирейтингу смертності від коронавірусу та увійшла до трійки світових лідерів.

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Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щодня перед цим вибором", - заявив президент.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

Пандемія коронавірусу триватиме на рік довше, ніж потрібно, спрогнозували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Причина цього - повільна вакцинація в бідних країнах.

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