'Результати перевершили очікування': на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ

Українські спецслужби мають сотні чи навіть тисячі своїх агентів всередині армії Росії, які шпигують і виконують диверсії, пише The Telegraph.

https://glavred.net/ukraine/rezultaty-prevzoshli-ozhidaniya-na-ukrainu-tayno-rabotayut-sotni-soldat-rf-smi-10604804.html Посилання скопійоване

Російські солдати таємно допомагають ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Українські спецслужби мають велику мережу агентів у російській армії, які виконують шпигунські та диверсійні місії. У складі партизанського руху "Атеш" налічується понад 2000 підпільників, які діють на окупованих територіях та в самій Росії, проникаючи глибоко в структуру російських збройних сил РФ. Про це пише пише The Telegraph.

Журналісти поспілкувалися з представниками партизанського руху "Атеш", заснованого в Криму влітку 2022 року, який уже значно розширив свою діяльність. Рух тісно співпрацює з українською розвідкою та іншими рухами опору, покладаючись на знання місцевих жителів та російських солдатів.

"Ми постійно зростаємо. Майже з самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави. Вони є основним інструментом підтримки нашої боротьби, виконання важливих диверсійних і розвідувальних завдань", - розповів речник руху.

відео дня

За словами речника "Атеша", чимало з росіян, втягнуті у війну проти власної волі. Вони стали цінними агентами, оскільки надають інформацію про переміщення військ, постачання зброї, переміщенн командирів та місцезнаходження командних пунктів.

На російських аеродромах українські агенти доповідають про типи, кількість і стан літаків, системи протиповітряної оборони, розклад польотів, а також про запаси пального і боєприпасів. Деякі з них беруть участь у ризикованих операціях і пошкоджують техніку та влаштовують підпали, щоб знищити запаси ворога та викрити свої позиції.

Як зазначає The Telegraph, багато російських солдатів стали учасниками підпільної боротьби проти путінського режиму. Один з них розповів про підпал бліндажу свого підрозділу на Лівобережжі Дніпра.

"Була паніка, густий дим від вогню та обстріли з українського боку. Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки. Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування", - зазначив він.

Інший російський солдат, завербований "Атешем", стежить за переміщенням літаків на "одному із найбільш боєздатних у Росії" аеродромів та відстежує постачання озброєння. Він усвідомлює ризики, пов'язані з його роботою, зокрема й можливість звинувачення у державній зраді, але переконаний, що виступає на стороні добра.

"Тут я виступаю очима та вухами Атеша... Але я розумію, що таке зло, а що добро. На жаль, моя країна обрала шлях зла", - сказав агент руху "Атеш".

Минулого місяця він повідомив про переміщення винищувачів-бомбардувальників Су-34 на нові аеродроми вглиб Росії, які пізніше стали цілями для України.

Прес-секретар "Атеша" зазначив, що найбільшим досягненням їхнього руху стало знищення штабу Чорноморського флоту в Севастополі. У цьому випадку допоміг російський солдат, який поділився інформацією про заплановану зустріч командування флоту. Ці дані дозволили Україні точно визначити час для свого удару.

Що відомо про The Telegraph? The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Діяльність руху "Атеш" - останні новини

Нагадаємо, партизанський рух у тимчасово окупованому Криму посилюється і надає допомогу Силам оборони України у виконанні бойових завдань. Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що партизани активно підтримують операції ЗСУ, результати яких не завжди відомі, але ворог їх відчуває.

Також партизани руху "Атеш" виявили координати таємної бази російської ППО в окупованому Севастополі та опублікували супутникові фотографії. Вони також зафіксували структуру та графік роботи бази, де були помічені зенітно-ракетні комплекси і системи протиповітряної оборони.

Крім цього, у русі руху "Атеш" повідомили, що російське угрупування "Дніпро" приховує справжні втрати серед військових у боях за Дніпровські острови. Вони направляють непідготовлених новобранців, які стають легкою мішенню. Тіла загиблих не евакуюють, а інформація про втрати ретельно приховується, щоб зберегти ілюзію контролю над територією.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред