Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Результати перевершили очікування": на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ

Руслана Заклінська
12 жовтня 2024, 23:59
3980
Українські спецслужби мають сотні чи навіть тисячі своїх агентів всередині армії Росії, які шпигують і виконують диверсії, пише The Telegraph.
'Результати перевершили очікування': на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ
Російські солдати таємно допомагають ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Українські спецслужби мають велику мережу агентів у російській армії, які виконують шпигунські та диверсійні місії. У складі партизанського руху "Атеш" налічується понад 2000 підпільників, які діють на окупованих територіях та в самій Росії, проникаючи глибоко в структуру російських збройних сил РФ. Про це пише пише The Telegraph.

Журналісти поспілкувалися з представниками партизанського руху "Атеш", заснованого в Криму влітку 2022 року, який уже значно розширив свою діяльність. Рух тісно співпрацює з українською розвідкою та іншими рухами опору, покладаючись на знання місцевих жителів та російських солдатів.

"Ми постійно зростаємо. Майже з самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави. Вони є основним інструментом підтримки нашої боротьби, виконання важливих диверсійних і розвідувальних завдань", - розповів речник руху.

відео дня

За словами речника "Атеша", чимало з росіян, втягнуті у війну проти власної волі. Вони стали цінними агентами, оскільки надають інформацію про переміщення військ, постачання зброї, переміщенн командирів та місцезнаходження командних пунктів.

На російських аеродромах українські агенти доповідають про типи, кількість і стан літаків, системи протиповітряної оборони, розклад польотів, а також про запаси пального і боєприпасів. Деякі з них беруть участь у ризикованих операціях і пошкоджують техніку та влаштовують підпали, щоб знищити запаси ворога та викрити свої позиції.

Як зазначає The Telegraph, багато російських солдатів стали учасниками підпільної боротьби проти путінського режиму. Один з них розповів про підпал бліндажу свого підрозділу на Лівобережжі Дніпра.

"Була паніка, густий дим від вогню та обстріли з українського боку. Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки. Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування", - зазначив він.

Інший російський солдат, завербований "Атешем", стежить за переміщенням літаків на "одному із найбільш боєздатних у Росії" аеродромів та відстежує постачання озброєння. Він усвідомлює ризики, пов'язані з його роботою, зокрема й можливість звинувачення у державній зраді, але переконаний, що виступає на стороні добра.

"Тут я виступаю очима та вухами Атеша... Але я розумію, що таке зло, а що добро. На жаль, моя країна обрала шлях зла", - сказав агент руху "Атеш".

Минулого місяця він повідомив про переміщення винищувачів-бомбардувальників Су-34 на нові аеродроми вглиб Росії, які пізніше стали цілями для України.

Прес-секретар "Атеша" зазначив, що найбільшим досягненням їхнього руху стало знищення штабу Чорноморського флоту в Севастополі. У цьому випадку допоміг російський солдат, який поділився інформацією про заплановану зустріч командування флоту. Ці дані дозволили Україні точно визначити час для свого удару.

Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Діяльність руху "Атеш" - останні новини

Нагадаємо, партизанський рух у тимчасово окупованому Криму посилюється і надає допомогу Силам оборони України у виконанні бойових завдань. Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що партизани активно підтримують операції ЗСУ, результати яких не завжди відомі, але ворог їх відчуває.

Також партизани руху "Атеш" виявили координати таємної бази російської ППО в окупованому Севастополі та опублікували супутникові фотографії. Вони також зафіксували структуру та графік роботи бази, де були помічені зенітно-ракетні комплекси і системи протиповітряної оборони.

Крім цього, у русі руху "Атеш" повідомили, що російське угрупування "Дніпро" приховує справжні втрати серед військових у боях за Дніпровські острови. Вони направляють непідготовлених новобранців, які стають легкою мішенню. Тіла загиблих не евакуюють, а інформація про втрати ретельно приховується, щоб зберегти ілюзію контролю над територією.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські війська російські солдати війна Росії та України партизани
Реклама

Головне за день

Більше
"Результати перевершили очікування": на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ

"Результати перевершили очікування": на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ

23:59Україна
"Крок до втрати державності": нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

"Крок до втрати державності": нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

22:54Україна
Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

21:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

Скільки сірників на картинці: більшість людей не зможе дати правильну відповідь

Скільки сірників на картинці: більшість людей не зможе дати правильну відповідь

Буде, як з магазину: як за секунди заточити тертку - геніально простий метод

Буде, як з магазину: як за секунди заточити тертку - геніально простий метод

Гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

Гороскоп на сьогодні 13 жовтня: Водоліям - не щаститиме, Овнам - довгоочікуваний дзвінок

У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

Останні новини

01:30

Не переносять на дух: які знаки Зодіаку максимально несумісні одне з одним

12 жовтня, субота
23:59

"Результати перевершили очікування": на Україну таємно працюють сотні солдатів РФ - ЗМІ

22:57

Яким може бути кінець третього року війни в Україні: відповідь ексглави ЦРУ

22:54

"Крок до втрати державності": нардеп розповів, чи вирішить ВР питання демобілізації

21:54

Вже найближчими днями: українцям представлять "план перемоги" - Подоляк

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
21:03

РФ намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині: Зеленський розповів, як відповіли ЗСУ

20:47

Три дні, щоб забрати повістку з пошти, а потім - штраф: постанова Кабміну

20:34

Путін віддав наказ на килимові бомбардування Курщини: у ЗСУ розповіли про ситуацію

19:53

Полюби мене такою: Могилевська переспівала легндарний хіт українськоюВідео

Реклама
19:37

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак трикутник з лініямиВідео

19:31

"Справедлива мобілізація": у 3 ОШБр відреагували на масові рейди ТЦКВідео

19:12

У Курській області ми припустилися стратегічної помилкиПогляд

18:37

Країни Європи побоюються "любовного трикутника" з Трампом та Путіним - The Telegraph

18:32

Скандал Олімпіади 2024: живий виступ Селін Діон назвали фейкомВідео

18:28

У Польщі готуються збивати ракети: Сікорський зробив важливе повідомлення

17:56

РФ можуть покликати на другий Саміт: Єрмак пояснив, чи будуть переговори з ПутінимВідео

17:33

Навіть попри захоплення Вугледара: РФ не може досягти стратегічної мети - Ходжес

17:27

Роcіяни змінили тактику обстрілів: Кім розкрив цікаву особливість ударів РФ

17:01

"Покришили" штурмовиків РФ на сході: десантники ЗСУ відбили атаку ворогаВідео

16:44

У Раді пропонують виплачувати пенсії по-новому: до чого готуватись пенсіонерам

Реклама
16:44

Який зараз вигляд має Ющенко та його дружина: з'явилися свіжі фото

16:40

Ціни встановили рекорд за сім років: в Україні різко підскочила вартість двох овочів

16:20

У мережі з'явилося рідкісне фото непублічного сина Майкла Джексона

16:03

"Рішення завершувати цю фазу війни ухвалене": експерт вказав на важливий момент

15:58

Чи можуть поліцейські вручати повістки: українцям дали відповідь

15:52

Подає важливий сигнал: чому кіт муркоче як трактор - звідки насправді лунає звукВідео

15:42

РФ вдарила по Сумах ракетами та дронами: є постраждалі, у місті "прильоти"

15:34

Путін боїться ймовірної ліквідації: експертка озвучила головний страх диктатора

15:10

На ЗСУ чекають надзвичайно важкі бої за одне українське місто - Дикий

14:57

Відключення світла у восьми областях України: як пояснюють ситуацію в Міненерго

14:57

РФ стягує резерви і готує новий штурм: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

14:37

Знайти 3 відмінності зможе лише найуважніший: загадка для найбільших розумників

14:13

Ювелірний етикет: як правильно носити прикрасиВідео

13:43

У Зеленського заговорили про закінчення війни й розкрили мету плану перемоги України

13:39

$50 млн перетворились в золу: ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ

13:32

"Намагались взяти в котел": РФ змінила плани наступу на ключове місто - Селезьов

13:13

"От що буде, якщо впаде Селидове": Коваленко поділився похмурим прогнозом

12:46

Від орхідей до грошового дерева: які рослини приносять щастя та удачу в дім

12:43

Українські сили відновлюють позиції на Курщині та беруть полонених – боєць ЗСУ

12:38

"Потрібно припинити": в США жорстко прокоментували заяву Лаврова щодо війни

Реклама
12:38

Ідеально для весілля: як зробити букет із флористичною губкою своїми рукамиВідео

11:45

РФ атакувала Україну невідомими ракетами та БПЛА: у п'яти областях гриміли вибухиВідео

11:37

Як дізнатись свою силу та призначення в житті: точний розбір по даті народженняВідео

11:14

"Розгромище" росіян на Півдні: ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки

10:58

Навіщо ставити гортензію в холодильник: розкрито секрет досвідчених флористівВідео

10:44

Росіян "заманили" в пастку: ЗСУ завдають катастрофічних втрат військам РФ у Торецьку

10:24

Червоний рівень "драконитиме" країну: магнітні бурі на вихідні, 12-13 жовтня

10:00

Кому доведеться платити більше: як в Україні підвищили податки

09:53

Успішна операція: в Генштабі ЗСУ розкрили деталі удару по нафтобазі на Луганщині

09:51

Тільки не корона: стало відомо, ким мріє стати старший син Вільяма і Кейт

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти