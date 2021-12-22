"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

Підозрювана дівчина заявила, що захищала сім'ю своєї подруги, але не хотіла вбивати чоловіка / provce.ck.ua

У Черкаській області затримали 16-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві 43-річного місцевого жителя, вітчима її подруги. За її словами, вона не хотіла вбивати чоловіка. Побила його тому, що він знущався над своєю сім'єю. Дружині померлого шкода дівчину.

Про це повідомляє місцеве видання Про все. Згідно з версією підозрюваної, вона захищала подругу і її сестру від вітчима, який неодноразово знущався над своєю сім'єю.

Дівчина заявила, що захищала свою подругу і її молодшу сестру

Інцидент трапився у селі Нове Місто Уманського району Черкаської області. За словами 16-річної Дар'ї, все почалося ще 14 грудня. Тоді вона вирішила прийти до подруги, щоб забрати її та молодшу сестру до себе додому, оскільки батьки "пили". Але їй завадив 43-річний вітчим подруги. Тоді дівчина його вперше побила і залишилася ночувати у тому ж будинку, оскільки сім'я побоювалася за свою безпеку.

Вже наступного дня вони з подругою знову повернулися у дім 43-річного чоловіка. За словами дівчини, він намагався завдати їй побити, але вона побила його першою. Згідно з її заявою, чоловік взяв в руки металеву підставку і замахнувся на неї, але дівчину врятувала подруга. І тоді підозрювана почала бити чоловіка.

"Коли виходив, взяв металеву підставку і замахнувся на мене. Але мене врятувала подруга. Тоді я почала його бити. Продовжила це робити і на вулиці. Під руку попалася швабра. По голові я його не била. Згодом він попросив, щоб я довела його до хвіртки. Він там стояв, потім впав. Коли я поверталася додому, то він був живий. Запитала, чи ображатиме свою сім'ю. Пообіцяв цього не робити", - сказала вона.

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"Постійно ображав сім'ю, бив і крав "дитячі " гроші"

Дівчина Дарина, яку підозрюють у вбивстві чоловіка, каже, що не хотіла його вбивати. Його тіло вона виявила наступного ранку, коли прийшла до своєї подруги. Вона стверджує, що чоловік погрожував своїй падчерці "зарізати її бензокосою" і постійно ображав сім'ю.

"Вранці він повинен був йти до суду, тому що на нього була заява. Подруга розповіла, що він хотів зарізати її бензокосою. Постійно ображав цю сім'ю, бив, крав "дитячі" гроші. Але я не хотіла його вбивати. Якби знала, що так вийде, просто забрала б дітей і пішла", - каже підозрювана.

Дружина померлого жаліє 16-річну підозрювану

Дружина чоловіка Наталія, у вбивстві чоловіка якої підозрюють дівчину, розповіла, що вона не шукала чоловіка тої ночі, оскільки він раніше йшов з дому і міг не повертатися по дві доби.

"Вранці дізналася, що сталося. Мені шкода ту дівчину", - сказала вона.

Що кажуть у закладі, де навчається дівчина

У навчальному закладі, в якому навчається 16-річна дівчина, стверджують, що у неї непростий характер, але загострене почуття справедливості. Вона часто захищає своїх друзів.

"У неї виражене почуття справедливості. Якщо дуже звикає до людини, то захищає її так, як уміє. Навіть хлопців захищає. Явної агресії ми в ній не побачили. Після інциденту вона відмовилась з нами говорити", - заявила психологиня Оксана Кудін.

Главред повідомляв: в поліції Черкаської області заявили про те, що 16-річна дівчина до смерті побила 43-річного чоловіка. Судово-медична експертиза встановила смерть внаслідок нанесених тілесних ушкоджень. Дівчині загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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