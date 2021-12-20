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Десять разів штовхнула ножем: на Чернігівщині жінка по-звірячому зарізала батька

20 грудня 2021, 09:20

Під час розтину судмедексперти виявили на трупі чоловіка десять колото-різаних ран грудної клітини та живота з пошкодженням внутрішніх органів.

Наручники
На Чернігівщині жінка по-звірячому зарізала батька / УНІАН

В Чернігівській області дочка зарізала батька. Чоловік помер на місці події від отриманих ран і геморагічного шоку. Про це повідомили представники Прилуцької міської прокуратури.

Правоохоронці з'ясували, що між донькою та її батьком під час спільного розпивання спиртних напоїв виникла сварка. Під час конфлікту вона взяла ніж і завдала їм множинних ударів в тулуб батькові. В результаті отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події геморагічного шоку.

Під час розтину судмедексперти виявили десять колото-різаних ран грудної клітини і живота з пошкодженням внутрішніх органів.

Жінку затримали. Їй загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Житомирській області чоловік ножем зарізав 67-річну сусідку, а її доньці та зятю завдав серйозних поранень у груди.

Сусід вибив двері в їх будинок і накинувся на чоловіка з ножем. Дружина кинулася захищати чоловіка. Сусід вдарив ножем в груди і її. На крики зі своєї кімнати вибігла мати і почала закривати собою дочку. Сусід волоком витягнув її на вулицю і вбив.

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