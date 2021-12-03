Тіла викинув у колодязь: хлопець з аутизмом зарізав матір та маленьку сестру

22-річного Сергія визнали винним у вбивстві сім'ї / скріншот з відео поліції

У місті Кіцмань Чернівецької області 22-річний хлопець убив маму і восьмирічну сестру. Решту свого життя він проведе за гратами.

Трагічна історія сталася восени 2019 року - тоді 40-річну жінку і її восьмирічну дочку з безліччю ножових поранень знайшли в колодязі біля будинку. Підозра впала на сина померлої жінки.

Тіла знайшли в колодязі

Наталія, мати засудженого Сергія Гушуватого, виховувала сина одна. Він відставав у розвитку - спочатку хлопчик займався місцевому навчально-виховному комплексі, але не справлявся з навчанням, були й проблеми зі спілкуванням – і тоді мати помістила дитину в спеціалізований інтернат, пише Обозреватель. Також у жінки була дочка. Саме після її зникнення місцеві жителі забили на сполох.

Під час огляду території поліцейські побачили в колодязі тіла, а в будинку знайшли записку з текстом "Пора нам прощатися. Вибачте за все, що було". Згодом з'ясувалося, що її написав син Наталії - Сергій.

Місце злочину / скріншот з відео поліції

Поліція оголосила тоді ще 20-річного хлопця в розшук. Через п'ять днів підозрюваний у тяжкому злочині був затриманий на київському вокзалі.

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Щойно повернувся з інтернату

Сергій був інвалідом дитинства другої групи (діагноз – аутизм). За кілька місяців до трагедії він повернувся з інтернату, проте не залишився жити з мамою і сестричкою, а переїхав до дідуся.

Як розповіли сусіди, Сергій часто сварився з мамою.

"У Наталії було непросте життя, але вона раз у раз дорікала Сергію, що він "нічого не може". Плюс до всього, хотіла, щоб виплати по інвалідності хлопець віддавав їй – до повноліття сина саме вона розпоряджалася грошима. Однак подорослішав син був не згоден з цим", – пояснили сусіди.

читайте такожРізала ножем шию дитини: на Львівщині жінка по-звірячому вбила сім'юЯк в сім'ї, де мати дуже любила своїх дітей, дійшло до такого, не розуміє ніхто. Люди кажуть, що жінка завжди дбала і про сина, і про доньку. Коли Сергій був в інтернаті, вони постійно здійснювали "вилазки": разом їздили погуляти, провести час.

"Сергій так зворушливо дбав про сестричку, тому ми довго не могли повірити, що вбивця саме він", – поділилися сусіди.

Дідусь наполягав на максимальному покаранні

Як з'ясувалося, вбивство Наталії Гушуватої не було скоєно в стані афекту - воно ретельно планувалося. Ніж хлопець приніс з собою. Спочатку вбив маму, а потім вже і сестричку, яка опинилася свідком вбивства. Потім переніс тіла в колодязь - щоб заховати, і підчистив місце злочину...

читайте також"Просто перемкнуло": підліток, який вбив свою сім'ю, розповів про злочинНі хвороба хлопця, ні його інвалідність, ні каяття і допомога в розкриття злочину не стали пом'якшуючими обставинами і не вплинули на рішення судів. А в касаційній скарзі Верховний Суд також не побачив причин для менш суворого покарання вбивці. На максимальному терміні наполягав навіть його дідусь. До кінця життя Сергій перебуватиме у в'язниці.

Нагадаємо, в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Також раніше в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.