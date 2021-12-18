Чоловік жорстоко вбив усіх своїх дітей і отруїв жінку

Неадекват вбив собстевенних дітей / metro.co.uk

В Англії суд засудив чоловіка до 40 років в'язниці. Він скоїв потрійне вбивство.

Зокрема, неадекват вбив свою 24-денну дочку, а через 8 місяців задушив 21-місячного сина в басейні.

Крім того, він отруїв ліками свою 23-річну подругу.

Як пише Metro, перше вбивство 30-річний чоловік скоїв, коли його дружина спала в іншій кімнаті. Чоловік стверджував, що дочка була хвора і тому померла.

Через вісім місяців після смерті дівчинки її мати заявила чоловікові про розрив їхніх стосунків, так як дізналася, що він витратив тисячі фунтів стерлінгів на азартні ігри.

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На наступний день відвів свого сина і задушив його в кабінці для роздягання.

Детективи вважають, що вбивця насолоджувався увагою і співчуттям, яке люди висловлювали йому через "раптову" смерть дітей. Також своїми вчинками він хотів налагодити стосунки з матір'ю його дітей.

Під час розслідування він зустрівся з 23-річною дівчиною, яку поліція попереджала про його небезпеку. У підсумку він почав купувати сильні ліки за рецептом на "чорному" ринку через WhatsApp та інші контакти, і вбив дівчину, так як та заявила, що хоче з ним розлучитися.

Крім цього, чоловік був засуджений за двома звинуваченнями в замаху на вбивство третьої дитини, ідентифікацію якого неможливо встановити з юридичних причин.

Нагадаємо, у Києві копи затримали жінку, яка вчинила жахливий вчинок. Вона власноруч задушила ременем свою дочку. 24-річна вбивця особисто зізналася у скоєному так, як медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

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