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На Львівщині чоловік зарізав вагітну дружину і хотів накласти на себе руки

10 грудня 2021, 14:40

Підозрюваний у вбивстві з раною шиї був госпіталізований.

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Чоловік вбив свою дружину на Львівщині / lv.npu.gov.ua

У Львівській області в одному з сіл Самбірського району чоловік вбив свою 31-річну вагітну дружину.

Після скоєння злочину він намагався вчинити самогубство, повідомив відділ комунікацій ГУ Національної поліції у Львівській області.

Інцидент стався 10 грудня - близько 07:50 в поліцію надійшло повідомлення про конфлікт, який стався між чоловіком і дружиною. За словами заявника, під час конфлікту могла постраждати жінка.

"На місці події правоохоронці виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву жительку. Її 40-річний чоловік з раною шиї був госпіталізований", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією від правоохоронців, під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, заподіявши їй смертельні поранення, після чого спробував перерізати собі горло. Також встановлено, що в цей час в будинку перебувала 10-річна дочка подружжя.

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"Перелякана дівчинка втекла до бабусі з дідусем і розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони повідомили про подію поліцейським", - розповіли в поліції.

читайте такожВтопив дружину і вбив себе: у Кривому Розі в басейні знайшли мертвою сімейну паруЗа даним фактом було відкрито кримінальне провадження за п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання-позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

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Автор: Сергій Кущ
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вагітність новини Львова вбивство
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