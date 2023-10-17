"Це неймовірно": експерт розкрив колосальні втрати ворога під Авдіївкою

Майже 15 тисяч особового складу та 600 одиниць техніки - експерт розкрив втрати російських військ внаслідок штурму Авдіївки.

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Експерт розкрив колосальні втрати ворога під Авдіївкою / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео "Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ"

Минулого тижня російське командування почало новий наступ з метою оточення та подальшого захоплення міста Авдіївка. Ворог застосував величезну кількість техніки та особового складу, але так і не зміг досягнути поставлених цілей.

Військовий експерт Петро черник вважає, що на цьому фасі Східного фронту противник зазнав нищівної поразки. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

"Сумуємо вбитими понад 5 тисяч, множимо щонайменше на три – і маємо більш ніж дивізію. Механізована дивізія за їхніми розрахунками – 12,5 тисячі людей. Це щось безпрецедентне та неймовірне", – констатував Черник.

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Крім того, Петро Черник повідомив про втрати окупантів у техніці. За його словами в ході штурмових дій росіяни втратили понад 200 одиниць артилерії, понад 250 бойових броньованих машин, а також понад 150 танків.

Експерт також зазначив, що в стратегічному плані місто Авдіївка не відіграє великої ролі.

"Авдіївка – серйозний укріплений район. Він їм був потрібен ідеологічно, тому що треба хоч якісь успіхи показувати", – зазначив Черник.

Однак рано розслаблятися, оскільки Росія ще має значні людські резерви, які можуть бути перекинуті на Авдіївку або інший напрямок в будь-який момент.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські збройні сили здійснюють масштабний наступ на Авдіївку. Однак, в короткостроковій перспективі важко уявити їхнє успішне захоплення міста.

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку, щоб згодом вийти на кордони Донецької області. Росіяни знищують місто, застосовуючи всю зброю, яка в них є. За словами начальника міської військової адміністрації Авдіївки Віталія Барабаша окупанти намагаються захопити Донецьку область до 31 грудня. Такий дедлайн Кремль встановив своїм солдатам.

Також, битва за Авдіївку Донецької області між силами оборони України та російськими окупаційними військами може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто і організувати перелом на фронті.

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