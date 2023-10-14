РФ "стирає" Авдіївку: Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини

У випадку захоплення Авдіївки російські окупанти опиняться на стратегічних висотах.

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Окупанти намагаються захопити Донецьку область до кінця року / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Нацполіція України

Російські окупанти намагаються захопити Авдіївку, щоб згодом вийти на кордони Донецької області. Росіяни знищують місто, застосовуючи всю зброю, яка в них є. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш Українському радіо.

Окупанти намагаються захопити Донецьку область до 31 грудня. Такий дедлайн Кремль встановив своїм солдатам. Останніми днями ворог активізувався на східному напрямку. ЗСУ роблять все можливе, щоб втримати Авдіївку, яка розташована на висоті.

"Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлено завдання вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива", – сказав Барабаш. відео дня

Українським військовим вдається стримувати ворога. Росіянам не вдалося захопити жодної нової позиції.

"Жодної стратегічної висоти їм не вдалося взяти. Дуже багато військ з тієї сторони. І всі ці свої невдачі на полі бою вони зараз намагаються компенсувати великою кількістю авіаракетних та артилерійських ударів по місту. Місто дійсно стирають", – сказав Барабаш.

Слід зазначити, що Авдіївка є стратегічно важливим населеним пунктом. Воно розташоване дуже близько до самого Донецька. До того ж окупанти цим наступом намагаються відвернути увагу ЗСУ від Запорізького та Бахмутського напрямку.

Ситуація в Авдіївці

Раніше Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани, намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ЗСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці і зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових і зупинити захисників на Південному і Запорізькому напрямках.

Голова ОП Андрій Єрмак розповів про те, що росіяни використовують фосфор для штурму Авдіївки. Окупанти випалюють все місто.

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