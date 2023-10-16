Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

Активізація бойових дій в Авдіївці не випадкова, підкреслив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов назвав мету атак РФ під Авдіївкою / Колаж: Главред: Фото: УНІАН

Російські окупанти наступом в районі Авдіївки Донецької області намагаються відтягнути українські сили.

Стратегія України - звільнення півдня і Донбасу, підкреслив в ефірі телеканалу Ми - Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, ЗСУ продовжують наступальні операції за кількома напрямками і мають просування.

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"Ворог не просто чекає і намагається вживати заходів, Авдіївка – це спроби розконцентрувати наші сили, щоб перекинути наші підрозділи туди. Це складна і постійна боротьба", – зазначив представник військової розвідки.

Він підкреслив, що українська стратегія – це звільнення півдня і Донбасу, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим і рух до півострова.

"В Авдіївці активізація не випадкова", - резюмував Юсов.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки. ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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