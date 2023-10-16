Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

Російські окупанти наступом в районі Авдіївки Донецької області намагаються відтягнути українські сили.
Стратегія України - звільнення півдня і Донбасу, підкреслив в ефірі телеканалу Ми - Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, ЗСУ продовжують наступальні операції за кількома напрямками і мають просування.
"Ворог не просто чекає і намагається вживати заходів, Авдіївка – це спроби розконцентрувати наші сили, щоб перекинути наші підрозділи туди. Це складна і постійна боротьба", – зазначив представник військової розвідки.
Він підкреслив, що українська стратегія – це звільнення півдня і Донбасу, перерізання сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим і рух до півострова.
"В Авдіївці активізація не випадкова", - резюмував Юсов.
Бої за Авдіївку
Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки. ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.
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