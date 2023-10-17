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Великий наступ: британська розвідка оцінила шанси РФ захопити Авдіївку

Юрій Берендій
17 жовтня 2023, 10:43 оновлено 17 жовтня, 10:43
У британській розвідці оцінили перспективу захоплення міста Авдіївки, що на Донеччині.
Армия, солдат, танк
Британська розвідка оцінила шанси РФ захопити Авдіївку / Колаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstate

Російські збройні сили здійснюють масштабний наступ на Авдіївку. Однак, в короткостроковій перспективі важко уявити їхнє успішне захоплення міста. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії у Х (раніше Twitter).

У зведенні вказується, що Росія розпочала скоординований наступ на кількох напрямках на сході України. Зокрема, російські війська на Донеччині ведуть загальновійськову операцію з метою захопити захищене місто Авдіївка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року.

За інформацією британських розвідників, місто є важливою перешкодою на шляху російських військ до досягнення їхньої загальної мети - контролю над Донецькою областю. Ймовірно, російська атака буде виконана за допомогою кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити місто.

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"Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, зроблена Росією як мінімум із січня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому українські сили поки що стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад.

"Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на "активну оборону", оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі", - зазначають у Міноборони Британії.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни та сам кремлівський диктатор Володимир Путін змінили риторику щодо наступу окупантів на Авдіївку у Донецькій області. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що таким чином вони "зменшують очікування" з приводу просування армії РФ.

Водночас, на штурм Авдіївки Донецької області російські окупанти кинули підрозділи 114-ї, 15-ї та 21-ї мотострілецьких бригад армії РФ, посилені спецпідрозділами 1-го армійського корпусу. На цьому напрямку ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також перевагу в бронетехніці, артилерії та авіації.

Також, після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак, розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, зараз градус напруги дещо знизився, адже ворог втрачає сили.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ
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