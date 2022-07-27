"Це не ясельки, як у Чечні": окупант скаржиться, як ЗСУ знищують війська Путіна

Ростовську частину розгромили в Україні і зараз там йде набір новачків – беруть всіх підряд.
Окупант, який перебуває в Україні, ненавидить влада РФ і своє командування.
У розмові з близькими окупант розповів, що війна його вже втомила, він злий, про що відкрито говорить дружині. Розмову оприлюднило ГУР Міноборони.
Окупант розповідає дружині про своє негативне ставлення до російської влади і військового командування. За його словами, найменше в Україні перебувають чеченські бойовики батальйону "Восток".
"Приїхали, отримали ... і поїхали. Весь. Тиждень", - каже окупант.
Дружина в свою чергу ділиться з ним останніми новинами.
Вона каже, що Ростовську частину розгромили в Україні і зараз там йде набір новачків – беруть всіх підряд.
Чоловік підсумовує: "Тут взагалі ..., я тобі кажу. Чеченська і Афганська (війни) - яселькі".
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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.
Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.
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