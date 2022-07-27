"Жест доброї волі": окупанти "демілітаризували" свій власний вертоліт Ка-52

Окупанти "мінуснули" власний гелікоптер Ка-52 / mil.ru

За минулу добу три російських вертольота Ка-52 у Херсонській області планували атакувати підрозділи Збройних сил України, але завдали удару по своїх. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Як зазначається, опівдні три вертольоти Ка-52 в районі Ольгиного маюли намір атакувати підрозділи захисників України. На зворотному шляху були атаковані засобами протиповітряної оборони російських військ.

"Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52", - йдеться e повідомленні.

Втрат з українського боку немає.

"Російська ППО ніколи не відрізнялася точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А шкода", - додали в Генштабі.

Довідка. Ка-52 "Алігатор" – багатоцільовий російський бойовий вертоліт, який може здійснювати розвідку місцевості, координацію дій групи бойових вертольотів тощо. Гелікоптер може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу, а також повітряні цілі на полі бою.

На озброєнні знаходиться:

гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;

блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;

авіабомба.

За наявною у відкритих джерелах інформації, в РФ було виготовлено 170 таких вертольотів. Їхня експлуатація почалася з 2008 року.

Як повідомляв Главред, український військовий з Десантно-штурмових військ ЗСУ 22 червня з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла розтрощив військовий вертоліт військ РФ Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер вдалося збити одним пуском ракети. Знищення свого першого російського бойового вертольота він присвятив синові.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади"Холодний Яр" ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52. Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці.

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