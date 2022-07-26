"У нас таке "шапіто" було": окупант в істериці розповів мамі про потужну атаку ЗСУ

СБУ / скріншот

Українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами три російських танки Т-72. Спецслужба також перехопила розмову вцілілого після попередніх ударів окупанта, який поскаржився мамі на подію.

Як повідомляє СБУ, один з епізодів роботи спецслужби був опублікований напередодні з коментарем уцілілого російського військового.

Він розповів матері, що після удару збирав залишки своїх 15 товаришів по службі, які були знищені разом з танком прямо під час перегляду кіно.

"І хоча для цих росіян кіносеанс вже закінчився, проте наша робота з поліпшення статистики втрат рф в Україні досі в самому розпалі. Днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були також яскраво знищені співробітниками СБУ", - зазначили в спецслужбі.

"Мама, коротше, сьогодні у нас таке "шапіто" було о другій годині ночі! П'ятнадцять "двухсотых". П'ятнадцять, ти уявляєш собі "кіно"? А тому що вони танки дивилися і все-кіно, кошмар (ред.). Коротше, вежу скинули! Дроном! Дроном! Мама, дроном! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало", - розповів загарбник.

"Ну ти обережно, синку, гаразд, там? Все, пока, пока", - наспіх сказала мама окупанта.

"Ти скажи татові, щоб він на рахунок війни він відкинув всі ці думки, тому що ми отримуємо, мама", - додав російський солдат.

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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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