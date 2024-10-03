"Це не порушить червоні лінії": Рютте назвав дату, коли обговорять дозвіл Україні бити вглиб РФ

Україна має право захищатися, а завдання ударів по військових цілях країни-агресорки РФ передбачене міжнародним правом, наголосив новий генсек НАТО.

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Рютте назвав дату обговорення дозволу Україні бити вглиб РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Офіс президента України

Дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю по цілях у країні-агресорці Росії обговорять на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 12 жовтня. Про це заявив новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 3 жовтня.

Він наголосив, що Україна має право себе захищати, а нанесення ударів по військових цілях країни-агресорки передбачене міжнародним правом.

Рютте наголосив, що удари вглиб РФ не можна вважати порушенням червоних ліній, адже Росія є єдиною країною, яка їх порушує.

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"Росія веде цю незаконну війну і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані для атак по цивільній інфраструктурі може допомогти в цьому", – зазначив Рютте.

Він повідомив, що питання надання Україні дозволу бити далекобійною зброєю по військових об’єктах у Росії обговорять з президентом США Джо Байденом під час засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

Також Рютте додав, що питання обмежень на удари – це не питання Північноатлантичного альянсу, тому що кожна держава альянсу ухвалює власне рішення.

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вступив на посаду 1 жовтня, прибув до Києва у четвер, 3 жовтня.

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Удари вглиб РФ – останні новини

У WP раніше повідомляли, що Байден може дозволити Києву бити вглиб РФ після виборів. Якби США дозволили Україні використовувати ракети великої дальності, це стало б найважливішим сигналом.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела успішні випробування власної балістичної ракети.

Нагадаємо, "союзник Трампа" Помпео назвав "дурними" обмеження США в ударах ЗСУ по Росії. Помпео вважає, що політика таких обмежень шкодить Україні.

Також раніше повідомлялося, що дрони СБУ атакували аеродром РФ. Успіх операції полягає в тому, що саме з цього аеродрому ворог активно бомбить КАБами українські території.

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